Ortega llama a "dar un paso al frente y no callarse" ante "arbitrariedad" de Vox y respalda un congreso extraordinario

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, atiende a los medios durante un acto solemne en recuerdo a las víctimas del 11M, en la Real Casa de Correos, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha respaldado la iniciativa impulsada por exdirigentes del partido encabezados por Iván Espinosa de los Monteros para "dar un paso al frente y no callarse" frente a la "arbitrariedad" de la formación con la celebración de un congreso extraordinario.

"Frente a la arbitrariedad y frente a la injusticia hay quienes hemos creído que había que dar un paso al frente y no callarse", ha afirmado Ortega en declaraciones a los medios en el homenaje a los caídos por la libertad de expresión.

En este sentido, ha criticado que se pretenda "apartar y expulsar" a quienes han "luchado" por el proyecto de Vox desde su fundación. "Y se nos quiere apartar porque algunos consideran que les estorbamos, porque a algunos se les llena su ego personal hasta tal punto que no aceptan que nadie más pueda tener voz y tener palabra en esta defensa del proyecto", ha asegurado.

Asimismo, sobre su expulsión del partido junto a sus compañeros en Cibeles --los concejales Ignacio Ansaldo y Carla Toscano-- ha afirmado que no tiene "ninguna esperanza en el procedimiento interno", que ha calificado de "absolutamente parcial y falto de cualquier rigor jurídico y de cualquier independencia". "Hacen una apariencia formal de procedimiento sancionador, pero la sanción estaba puesta desde el minuto uno", ha añadido.

Ortega Smith ha criticado además que el órgano que resuelve los recursos sea el mismo que impulsó las sanciones, al considerar que actúa como "juez y parte" con una "apariencia de legalidad".

Por ese motivo, explica, acudirán a la justicia ordinaria. "Vamos a apelar a los tribunales para que no permitan que en un Estado de derecho haya algunos que puedan apropiarse de un proyecto político tan bonito y tan necesario como es el de Vox", ha señalado, al tiempo que ha aludido a "intereses personales" y a "otros inconfesables intereses económicos que algún día se sabrán".

Finalmente, ha reclamado conocer las causas de las sanciones de expulsión y ha subrayado que tienen "derecho a defendernos" y a que se les expliquen los motivos, asegurando que los tres lucharán para que "se restablezca la verdad y se haga justicia".