Espinosa, Ortega Smith y otros críticos piden un congreso extraordinario de Vox para debatir el futuro del partido

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Iván Espinosa De Los Monteros (1I) Y Javier Ortega Smith (2I) En El Congreso. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios exdirigentes y críticos de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, han exigido la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Mediante un manifiesto, publicado en una web no oficial de Vox en la medianoche de este miércoles, han pedido convocar un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras" que sirva para hacer "una revisión completa de la arquitectura interna del partido".

Además, han instado a tener un "debate abierto sobre liderazgo, organización, orientación política y estrategia de gobierno". Todo ello sin tratar de "imponer una candidatura alternativa" ni ir en contra de Vox. "La lealtad política es a las ideas, no a las personas", han asegurado.

Del mismo modo, han reclamado "una explicación política seria" sobre los cambios de orientación de los últimos años y un "contraste abierto sobre su sentido, su alcance y su compatibilidad con las ideas fundacionales del proyecto".

Para los promotores, este congreso "debe ser un espacio de contraste sereno y exigente" para discutir "ideas políticas e ideológicas" y "organizativas". "El problema de fondo afecta a ambas dimensiones: qué defendemos y cómo nos organizamos para hacerlo de manera eficaz, abierta y con vocación de gobierno", han argumentado.

Los críticos de Vox han señalado, a su vez, que aunque el partido ha crecido en determinados momentos en intención de voto, no han sido capaces de "disputar la hegemonía en nuestro propio espacio político" y que "convertirse en partido bisagra" --en referencia al PP-- es un "fracaso estratégico".

Por otro lado, han criticado que "la concentración extrema del poder y la eliminación de los controles internos han tenido consecuencias visibles" en el partido. Así, han trasladado su preocupación por la supuesta existencia de "un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia".

NECESITAN EL APOYO DEL 20% DE LOS AFILIADOS

Junto al manifiesto, han publicado un formulario para que cualquier afiliado o ex afiliado pueda mostrar su apoyo a la iniciativa.

Según los estatutos del partido, las reuniones extraordinarias habrán de convocarse por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), cuando lo acuerde el propio CEN o a petición escrita de al menos el 20% de los afiliados de pleno derecho, que en su solicitud deberán indicar el orden del día propuesto.

Entre los promotores figuran el ex portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, el concejal madrileño y primer presidente del partido, Ignacio Ansaldo, o el ex vicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, entre otros.

La iniciativa llega poco después de que Vox anunciara la expulsión definitiva de Ortega Smith al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

De hecho, en el manifiesto publicado este miércoles han señalado el "apartamiento de mandos históricos y de perfiles" con "compromiso con el proyecto" sin "explicaciones suficientes", recordando que el partido "no puede prescindir de su experiencia ni reducir su pluralidad".

El pasado lunes, Espinosa de los Monteros --que dejó la dirección del partido en 2023-- afirmó en su cuenta de 'X' que "la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado". "La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", opinó.

Por su parte, Ortega Smith aseguró tras su expulsión que son "cuatro" los que mandan por detrás en el partido y que lo hacen "por la pasta". Además, dijo ver "vanidad personal" en el presidente, Santiago Abascal.