Ortega Smith carga contra el "fanatismo climático" y el bipartidismo que "impone ZBE ilegales para recaudar"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, con dos compañeros, concejales en Soria - VOX

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, se ha trasladado este miércoles a Soria, desde donde ha denunciado públicamente que el "fanatismo climático" y el bipartidismo "imponen Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ilegales para recaudar".

Acompañado por los concejales Fernando Castillo y Sara López, Ortega Smith ha condenado "la imposición de las ZBE en Soria, que se realiza incluso contra la ley, que las exige en los municipios de más de 50.000 habitantes, cuando Soria no llega a esa cantidad". Aun así, según el concejal y diputado de Vox, "han instalado más de 30 cámaras porque el PSOE y el PP cobran un importante dinero de Europa por hacerlo".

Cree Ortega que los ayuntamientos están recibiendo un "chantaje mediante los fondos europeos". "Si quieres dinero europeo, pon una ZBE. Y lo hacen con el descaro de decir que se hace por el medio ambiente, como si Soria no tuviera una magnífica calidad de aire", ha reprochado.

"Alto y claro, el fanatismo climático, las grandes mentiras que el bipartidismo del PSOE y del PP vienen aplicando de manera insistente por toda España, ese fanatismo que bajo la gran excusa de la defensa medioambiental se han convertido en una máquina o bien de recaudación económica o también de restricciones de las libertades", ha cargado.

El diputado cree que la hoja de ruta es "perseguir al vehículo privado y desproteger a los más desfavorecidos porque al final estos fanatismos climáticos quien los paga es el más vulnerable, aquel más necesitado, aquel que no tiene para comprarse un coche eléctrico, aquel autónomo, aquel comerciante, aquel pequeño empresario, los transportistas".

"Y luego no hay dinero para residencias de mayores pero sí para montar cámaras, para restringir el tráfico reduciendo los carriles de circulación y metiendo carriles bici donde nadie pasa o restringiendo los aparcamientos porque en Madrid se han quitado 10.000 aparcamientos en superficie", ha cifrado.

"SÍ A LA LIBERTAD Y NO AL FANATISMO"

"Lo decimos alto y claro, sí a la libertad y no al fanatismo y a las imposiciones climáticas, sí a la movilidad y sí a ayudar a los más necesitados, con más dinero para residencias de personas mayores, más dinero para ayudar a la adquisición de vivienda a los jóvenes españoles y menos dinero multimillonario para esas pseudo ONG o mafias que viven del negocio del tráfico ilegal de las personas", ha remarcado.

El concejal de Vox ha advertido de no caer "en el engaño de que hoy son los vehículos sin etiqueta (los que no pueden acceder a las ZBE) porque dentro de dos días, cuando no quede un solo vehículo sin etiqueta, irán a por los vehículos de las etiquetas C y luego las etiquetas B y al final obligarán, como algunas ciudades europeas, a que todo aquel que no tenga dinero para comprarse un costosísimo coche eléctrico fabricado en la China tendrá que ir andando o en el transporte colectivo de manera obligatoria, como les gusta tanto a los países socialistas y comunistas".