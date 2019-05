Ortega Smith: "Carmena ha hecho apología de la rebeldía ante la legalidad a favor de okupas e inmigrantes ilegales"

Publicado 24/05/2019 11:42:18 CET

"Aquí no cabe todo el mundo y nuestra capacidad de acogida de personas del extranjero tiene un límite", defiende

El candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha arremetido contra la alcaldesa, Manuela Carmena, asegurando que "lo peor" que ha hecho durante esta Legislatura ha sido "trasladar el mensaje de que la ley no hay que cumplirla". "Ha hecho apolología de la rebeldía ante la legalidad favoreciendo la okupación de viviendas y alentando y favoreciendo la inmigración ilegal", ha lanzado.

En una entrevista con Europa Press, el también diputado en el Congreso de los Diputados y ahora aspirante a entrar en el Consistorio, ha continuado criticando a la regidora asegurando que con su actitud ha permitido que "los golpistas" vengan a Madrid y ha tratado "a los que han alentado el golpe en Cataluña". En la misma línea, ha añadido que también ha favorecido "el comercio ilegal con las mafias para el trafico de mercancías", en referencia a los conocidos como 'top manta'.

"Lo peor que ha hecho es lo contrario de lo que debería hacer un alcalde o cargo público, un ejemplo de incumplimiento de la legalidad y de las leyes", ha continuado Ortega Smith, quien considera que a Carmena se le va a recordar por haber puesto una pancarta con "bienvenidos refugiados" cuando ella, asegura, "no estaba hablando del refugiado político, del asilado".

Y es que ha asegurado que acoger a una persona que viene de un país en situación de guerra es algo que defienden "todos los españoles" pero Carmena "estaba alentando y diciendo bienvenidos a los que saltan las fronteras o dañan a la Guardia Civil"

"Los países en conflicto, cuando las mafias cobran a los familiares fortunas que no pagan ni en 30 años, se van los más jóvenes y fuertes, como decía Carmena 'los mejores preparados' pero se podrían quedar en su país para luchar, pero se van y a quién dejan en su país... a niños, mujeres y ancianos... Condenan a su país a no salir nunca de esa situación, se favorece a las tramas y traen personas en situación de desamparo para lograr mano de obra barata", ha asegurado.

Tras señalar que ha estado en Ceuta y Melilla o Canarias, hablando con Policía, Guardia Civil o vigilancia aduanera, puede constatar que "no saben si quienes entran han estado en grupos militares o asociaciones terroristas". Tampoco saben qué enfermedades traen, ha añadido, para defender el control en fronteras y la llegada legal de los inmigrantes.

Lo que no se puede hacer en el Ayuntamiento, ha continuado, es "alentar esa inmigración" y Carmena, insiste, no les va a dar "ni de broma, lecciones". De hecho, ha lamentado que la alcaldesa "nunca" haya tenido "un recuerdo para los misioneros que se dejan la vida en países con mayores conflictos y riesgos y que son los últimos en irse". "Se quedan hasta que los matan", ha apostillado.

"Nadie nos va a enseñar a los españoles de solidaridad", ha remarcado, para añadir que la ayuda tiene que ser "en origen" y para censurar que luego se les pide que participen en actuaciones militares en países en guerra y dicen que no, "que sólo en misión de paz". "A los yihadistas no se les enfrenta dando flores sino combatiendo. Aquí no cabe todo el mundo y nuestra capacidad de acogida de personas del extranjero tiene un límite", ha subrayado.

EXTREMA DERECHA, FASCISTAS, RACISTAS...TODOS LOS INSULTOS

En otro orden de cosas, Ortega Smith ha hecho repaso a todos los "insultos" que llevan recibiendo meses, desde que son de "extrema derecha o fascistas" porque defienden "España sin complejos" a "xenófobos, racistas y homófobos y demás etiquetas". Preguntado por qué es lo peor que le han podido decir, es tajante: "Cualquiera de estas cosas es lo peor porque es todo mentira pero no podemos perder tiempo en discutir que no lo somos".

"Es una etiqueta política que te ponen para que las personas no te escuchen", ha señalado, recordando que en Andalucía les llegaron a decir incluso que eran "cómplices de las muertes de las mujeres". Y aun así, recuerda, pasaron de uno o dos (en sondeos) a doce diputados con 400.000 votos, a los que se sumaron 200.000 más en las generales. "Que sigan desacreditándonos porque es mentira, es la estrategia para callarnos y que no se nos escuche, y cada vez nos oye más gente", ha dicho.

En su opinión, con estos insultos se puede ver a quién tiene "miedo la izquierda", esa izquierda "sectaria", porque saben que en Vox no se "acobardan" al contrario de lo que "a veces" les pasa al PP o a Ciudadanos, que no dicen o hacen algo "por el miedo al qué dirán" o porque les van a tachar de "fachas".

Sobre qué hará si gana las elecciones, ha indicado que pedirá al PP y Cs que le apoyen en "base a un programa común" mientras que si no lo hace, exigirá "coherencia" para dar su respaldo a otras fuerzas del bloque de "no izquierdas" pero no se plantea si entrarían o no en el Gobierno con concejalías.

En su opinión, lo han demostrado en Andalucía cuando les ofrecieron consejerías. "Nosotros no damos importancia a estar en puestos sino a cambios de políticas. Si tengo que elegir entre estar en un gobierno municipal y que las grandes necesidades de Madrid no se lleven adelante o estar en un gobierno y que se apliquen otras políticas aunque otros se cuelguen las medallas no tengo duda alguna. Para otros las medallas y para Madrid el cambio de políticas", ha sostenido.

"La diferencia de estar o no en el gobierno es que si para lograr esas prioridades se logran mejor en el gobierno, no hay ningún problema pero en Andalucía hicimos muy bien en no coger esas consejerías porque nos harían participes de las políticas de gobierno sin participar en ellas", ha defendido.