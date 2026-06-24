Ortega Smith lamenta no poder participar en la Asamblea General de Vox tras su expulsión "arbitraria e injusta"

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha lamentado que no podrá participar en la Asamblea General de la formación, que se celebra este sábado en la capital, después de que la dirección del partido decidiera de forma "arbitraria e injusta" su expulsión el pasado mes de marzo.

Ortega Smith ha recordado que la decisión de expulsarle del partido --y retirarle la condición de afiliado-- fue "absolutamente arbitraria, injusta y con vulneración de derechos fundamentales", un extremo que trata ahora de demostrar en los tribunales.

"En esta asamblea no voy a poder participar, espero que si los tribunales entienden las razones que les hemos planteado y las pruebas que hemos puesto encima de la mesa, la próxima asamblea pueda participar", ha manifestado Ortega Smith en declaraciones a la prensa tras el acto de la Policía Municipal de Madrid celebrado en el Retiro.

Ortega Smith ha abundado en que esta es la primera ocasión en que no podrá participar en la asamblea de un partido del que fue "cofundador y número seis".

El edil sigue ejerciendo como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y ha avisado de que nada cambiará hasta que la Justicia resuelva la demanda que interpuso contra la dirección de Vox por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales.