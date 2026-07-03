Ortega Smith pasará este viernes a ser concejal no adscrito en Cibeles

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz del Grupo Municipal de Vox, Javier Ortega Smith, pasará este viernes a ser concejal no adscrito tras rechazarse ayer sus medidas cautelares contra su expulsión del partido por la dirección nacional.

Así lo ha trasladado el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, en declaraciones a los medios de comunicación después del acto de incorporación de 60 bomberos conductores al Cuerpo municipal.

"Ayer recibimos por la tarde el auto del juez en el que suspendía las medidas cautelares. A partir de ahí, pues le pido un informe al secretario general del Pleno y con ese informe dictaré una resolución. Si se cumple todo lo previsto, el señor Ortega pasará concejal no adscrito en el día de hoy", ha expuesto.