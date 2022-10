Ortega Smith pide a Almeida que "no mire para otro lado" y mande más agentes a Lavapiés y otros barrios con problemas

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pedido al alcalde de la capital y a su concejala delegada de Seguridad y Emergencias que "no miren para otro lado" y envíen más policías municipales a Lavapiés y otros barrios con problemas de seguridad.

Preguntado por los periodistas este mediodía por la situación del barrio de Lavapiés, Smith se ha mostrado "preocupado" por la seguridad en las calles y por las bandas juveniles violentas. "Cada vez que denunciamos al alcalde y la concejal de Seguridad sobre esta situación miran para otro lado y dicen que no existe el problema, que son invenciones de voz. Ellos no viven en esos barrio y no ven las amenazas, abusos sexuales, machetazos y robos que existen", les ha reprochado.

Por eso, además de perdirles mayor presencia policial, el candidato de Vox a la Alcaldía apuesta por lanzar el mensaje a la sociedad de que "los delincuentes no pueden campar a sus anchas, sean inmigrantes ilegales o nacionales". "Las seguridad es un derecho de los españoles, igual que tenemos derecho que no nos ocupen las viviendas y no se vayan en dos años. Eso se llama Estado de Derecho, Seguridad y Libertad", ha aseverado.

Por eso, Ortega Smith ha prometido que va a seguir "luchando" desde el Ayuntamiento, desde el Congreso de los Diputados "y muy pronto desde el Gobierno de España para que aquí haya ley y orden aquí, que es lo mismo que decir que quien pisotee la ley o vulnera le orden público se siente en el banquillo y, si los jueces lo consideran, cumpla condena". "Y si es un inmigrante ilegal es inmediatamente devuelto a su país de origen para que cumplan allí las penas", ha concluido.