Almeida pide a Mercedes González que "no escurra el bulto" y actúe contra problemas de inseguridad y droga en Lavapiés

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles a la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, que "no escurra el bulto" y actúe contra los problemas de inseguridad y droga en Lavapiés.

"Le digo a la delegada del Gobierno que no escurra el bulto, que no acuse al Ayuntamiento de Madrid... Cuando estamos hablando de problemas de seguridad, de narco okupación, de problemas de narcotráfico, la competencia principal es de la Delegación del Gobierno", ha detallado el regidor ante los periodistas desde la Plaza de España.

Ha reiterado que el Gobierno municipal pone a su disposición "toda la cooperación y todos los medios, la Policía Municipal y las cámaras que se están instalando". "He oído declaraciones de la delegada del Gobierno que no se corresponden con la realidad, y que no se corresponden con la asunción de responsabilidades que nos corresponde a cada uno", ha abundado.

"Por tanto, nosotros trabajamos en el ámbito de nuestras competencias. Tenemos Policía Municipal, reforzamos Policía Municipal, y al mismo tiempo estamos colocando esas cámaras de seguridad, que van a prevenir que se puedan ocasionar problemas para la convivencia y la seguridad", ha explicado el primer edil de la capital.