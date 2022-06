Ortega Smith promete que derogará Madrid Distrito Centro si gobierna Vox y será condición 'sine qua non' para pactos

Sobre su futuro político, acatará lo que decida su partido: "Si mi partido considera que me tengo que ir a Ceuta, Galicia, Valencia o Canarias, allí estaré"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha prometido que si gobierna su partido en la capital tras las elecciones del año que viene derogará Madrid Distrito Centro y devolverá todas las multas que se estén tramitando porque consideran que este área de protección ambiental es "absolutamente ilegal".

En una entrevista en 'Canal 33 TV' de Madrid recogida por Europa Press, Ortega Smith ha calificado de "auténtico engaño" que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, prometiera la derogación de Madrid Central y finalmente no lo cumpliera y aprobara una ordenanza que prevé "200 millones de euros en multas". Por eso, avisa que si el PP necesita sus votos para seguir gobernando este asunto será "condición sine qua non" para pactar con ellos.

Además, ante el anuncio de la vicealcaldesa Begoña Villacís de que no gobernará Madrid con Vox, su portavoz municipal ha respondido que no le preocupa porque Ciudadanos (Cs) "es absolutamente irrelevante en la política como se ha demostrado en las elecciones en Cataluña y Castilla y León y ahora se verá en Andalucía". "Da lo mismo lo que quiera Cs porque no le votan ya ni sus concejales, nos da igual lo que diga. Es perder el tiempo hablar de ello", ha apostillado.

Ortega Smith reconoce que han sido tres años en el Ayuntamiento "muy intensos y apasionantes", con muchas iniciativas y proyectos que han sacado adelante y por poner encima de la mesa "debates que otros ocultaban".

"La parte negativa es que llevamos tres años de decepción. Y lo digo con pena porque facilitamos que Almeida estuviese al frente de la Alcaldía, sacando la izquierda de Carmena; pero ahora se ha echado en brazos de la izquierda, engañando a los madrileños Muchos de los proyectos que iban en el acuerdo de investidura han quedado en papel de borrajas. Nosotros hemos venido a cambiar Madrid no a calentar el sillón como otros", ha manifestado.

En esta línea, el portavoz de Vox en el Consistorio reconoce su "mala experiencia" con el PP porque "no tiene palabra e incumple los acuerdos". "Ahora pacta con los cuatro más radicales de Carmena 21 medidas de 100% imposición de la izquierda. Nosotros a la izquierda ni agua", ha dicho en referencia al Grupo Mixto, que quiere que el Ayuntamiento disuelva tras la última sentencia y para ello van a recurrir a los tribunales.

BANDERAS Y BANDAS JUVENILES

Ortega Smith quiere que también se respete la ley sobre banderas en edificios municipales, pues "solo debe ondear la bandera de España, Madrid, la Comunidad y cuando procede la europea".

"Tienen que respetar que los edificios municipales son de todos, que hay que mantener la neutralidad de las administraciones, como dice la Constitución y las sentencias. Pero el PP no ordena que se limpien las fachadas de edificios municipales de la calle Mayor, que es un espacio protegido, y donde hay banderas de todos los colores. En esa cuestión y en otras, el PP está acomplejado ante la izquierda", ha criticado.

Respecto al aumento de los ataques de las bandas juveniles violentas, el portavoz municipal de Vox asegura que "no son hechos puntuales, como decía la Alcaldía", sino un problema que a su juicio requiere "ley, orden y presencia policial en todas las calles".

También pide cambiar la ley para devolver a todos los menores extranjeros no acompañados a su país de origen. "Es inaceptable que campen a sus anchas poniendo en riesgo a vecinos que se pueden ver en medio del ataque de una banda. Hay que hacer una aplicación rigurosa de la ley. Es intolerable lo que está pasando. Menos buenismo y más mano duro", ha zanjado.

SOBRE EL NUEVO PP DE FEIJÓO

Respecto al nuevo PP de Feijóo, el también secretario general de Vox reprocha que habla de "plurinacionalidad" porque ellos creen "en la unidad de España y su historia". "El Partido Popular es una empresa de colocación, un grupo de interés, que en cada sitio dicen una cosa distinta. Nosotros no creemos que se tenga que dividir en españoles de primera, segunda o tercera", ha dicho.

"Nos preocupa la insistencia de Feijóo de que ha llegado un nuevo tiempo de pactos con los socialistas. Parece que quieren volver al chiringuito del bipartidismo y seguir repartiéndose España. Pretenden seguir apoyándole leyes o repartiéndose el Tribunal de cuentas u órganos judiciales y eso nos preocupa muchísimo. Nosotros no estamos para darle oxígeno al PSOE, nunca vamos a pactar nada con quienes son rehenes de separatistas y proetarras", ha proseguido.

Por último, sobre su futuro político, Javier Ortega ha respondido que acatará lo que decida su partido "trabajando por España". "Si mi partido considera que me tengo que ir a Ceuta, Galicia, Valencia o Canarias, allí estaré. Porque hemos venido a trabajar duro por los españoles, cuando sea y donde sea", ha recalcado.