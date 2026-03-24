Ortega Smith se queda solo en Cibeles en su reclamación de que ningún partido se financie con subvenciones públicas

El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, sólo ha recibido el apoyo de sus compañeros Carla Toscano e Ignacio Ansaldo ante una proposición en el Pleno de Cibeles para instar al Gobierno de la Nación a eliminar las subvenciones públicas como forma de financiación de los partidos políticos.

Vox ha votado a favor --los ediles Ortega, Toscano e Ignacio Ansaldo ante la ausencia en las votaciones de Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal-- y PP, Más Madrid y PSOE en contra.

"Los cinco partidos más importantes, el Partido Popular, el Partido Socialista, Vox, Sumar y Podemos, han detraído más de 150 millones de euros, 150 millones del bolsillo de los españoles", ha indicado el edil, expulsado de Vox aunque con recursos aún por estudiar.

Ortega ha arremetido contra la "partidocracia", para defender que la única vía de financiación de los partidos políticos debería ser vía cuotas de los afiliados y las donaciones voluntarias de los simpatizantes. El edil ha cifrado que en estos momentos el 80% de la financiación de los partidos viene de subvenciones públicas.

El edil ha recordado que en la fundación de Vox se recogió, como también en los distintos programas electorales, la supresión de las subvenciones públicas a partidos políticos, a sindicatos y a organizaciones patronales.

"Y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, a pesar de que muchos utilizaron la estrategia, creo que mal fundamentada, de decir que no renunciábamos nosotros a las subvenciones cuando siempre dijimos que estábamos totalmente de acuerdo siempre que hubiera una modificación en las leyes para que fuera para todos los partidos a la vez", ha recordado.

Todo esto ha derivado en partidos políticos que han acabado convertidos "en mastodontes burocráticos, en agencias de colocación de amigos y en redes clientelares".

EL PP VE LA PROPUESTA EN CLAVE INTERNA PARA VOX

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Izquierda, ha encuadrado esta proposición en clave interna de Vox, además de ser "demagogia" por ser una herramienta que Ortega también emplea. Igualmente le ha afeado que se haya olvidado de la reforma introducida por el PP en 2015 para "adecuar el modelo de financiación de los partidos políticos con más controles y más estrictos para reforzar la transparencia y luchar contra la corrupción". Así se prohibieron las donaciones de personas jurídicas y las anónimas y se limitaron a los privados obligando a los partidos políticos a publicar sus cuentas.

Las subvenciones a los partidos, ha continuado, sirven para "garantizar la igualdad de todos los partidos y limita la dependencia de grandes donantes".

"CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO CUANDO SE HA HARTADO DE JUGAR"

La socialista Enma López ha afeado a Ortega Smith que pretenda "cambiar las reglas del juego después de haberse hartado a jugar con ellas", para asegurarle que entiende que "no se fíe de su partido, expartido o lo que quiera Dios que era viendo lo que hicieron con esos fondos que recaudaron en nombre de la solidaridad con la dana, viendo lo que cuentan de ese tercer sueldo con la mujer de Santiago Abascal".

Vox llegó con esa "cantinela pero han recibido calladitos millones de euros". "¿Controles? Por supuesto. ¿Lucha contra la corrupción? Sin descanso. Pero honestamente creo que va bastante mejor encaminado en esa lucha contra la corrupción con auditorías obligatorias y con transparencia a las donaciones porque su invento lo vende aquí como un alivio fiscal aunque lo que de verdad están ustedes haciendo es debilitar la democracia", ha contestado a Ortega Smith.

EL "INQUIOKUPA" ORTEGA DA "UNA PATADA EN EL CULO" A ABASCAL

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, tiene claro que esta proposición se presenta por "una cuestión interna". "Y lo que está siendo un espectáculo bastante curioso y llamativo es ver cómo cómo se van cayendo del guindo todos, Ortega Smith, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona, Gallardo...", ha lanzado.

"Y luego de repente resulta también, en cosas que nadie se podía esperar, que hay muchas irregularidades económicas, desvío de fondos, enriquecimiento personal del líder a través de su mujer. No sé si ya han devuelto el dinero que sus cachorros se llevaron de las víctimas de la dana", se ha encarado con Ortega, al que le ha afeado "ese olor a podrido cuando estaban ustedes dentro pero no notaron absolutamente nada".

Rubiño ha llamado la atención que sólo se han dado cuenta "les han desfenestrado, cuando les han purgado" y es entonces "cuando resulta que algo olía muy mal y para dar una patada en el culo a Santiago Abascal hoy traen esta proposición" firmada por el "portavoz inquiokupa de Vox" como "mensaje a sus todavía colegas mientras se va resolviendo la purga, el expediente disciplinario o el procedimiento sumario este que les han montado".

Para Rubiño resulta "un uso un poco cuestionable de los recursos públicos discutir en el Pleno sobre un asuntillo interno de Vox porque es una forma muy poco respetuosa de usar el dinero de los madrileños".