Ortega ve "vanidad personal" en Abascal y mantendrá el escaño en el Congreso aunque sea en el Mixto

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, ha asegurado que son "cuatro" los que mandan por detrás en el partido y que lo hacen "por la pasta", ve "vanidad personal" en el presidente, Santiago Abascal, y asegura que mantendrá el escaño en el Congreso si le expulsan definitivamente de la formación, aunque sea en el Grupo Mixto.

"Los cuatro que dirigen (la formación por detrás) su objetivo se llama pasta. Pasta, dinero y poder, nada más, así de triste. Son personas que en su vida han tenido dos euros juntos y que cuando los han tenido los han perdido y han dejado deudas. Y son personas que han visto que esto de la política es un trampolín fabuloso para tener recursos públicos, tener mucho dinero y poder decidir con eso para colocar a muchos amigos, tener ellos una vida que ni de broma han tenido antes ni podrían siquiera soñar por sus profesiones y sus oficios", ha lanzado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Del presidente de la organización, Santiago Abascal, ha comentado que la persona que conoció era alguien "altruista, con vocación", que trabajaban "por patriotismo". Preguntado si también hay algo de ego y vanidades, Ortega cree que "lamentablemente también".

"Que te veas con no sé qué dirigente internacional... pero es que no hemos venido a eso, es que no hemos venido a satisfacer nuestras vanidades personales, no hemos venido a satisfacer nuestros egos personales, no hemos venido a convertir la política en el modus vivendi de nosotros, hemos venido a la política para resolver los problemas de los españoles, aunque en ello nos juguemos nuestra integridad física, nuestra economía personal, nuestro prestigio profesional y a que nos crucen la cara", ha lanzado.

GRUPO MIXTO

Preguntado sobre si irá al Grupo Mixto en el Congreso, el también concejal ha asegurado que "por supuesto" si le "echan" mantendrá el escaño. "Yo estoy muy orgulloso de formar parte del grupo parlamentario, de formar parte de un proyecto político y de defenderlo como diputado nacional desde el año 2019 y, como portavoz del grupo municipal, es que no he hecho nada para no merecer estar sentado en el escaño", se ha defendido.

"Mientras que mantenga la legislatura voy a cumplir con mis responsabilidades como diputado donde me corresponda según el reglamento. Ahí seguiré luchando por España y lo seguiré haciendo con la misma ilusión y con la misma vocación de servicio", se ha comprometido.

"YO SOY EL DE VOX COMO EL QUE MÁS"

Preguntado sobre si votaría a Vox en unas hipotéticas elecciones generales, Ortega tiene claro que sí, que "por supuesto" porque él es parte del partido. "Lo malo es que se han creído algunos que Vox es su cortijo personal y que solo si estás aplaudiéndoles todo el día y diciéndoles que son los más guapos, los más altos y los mejores y que todos lo hacen bien tienes derecho a entrar en su cortijo", ha afeado.

"Yo soy de Vox como el que más. Este proyecto nació en un tren volviendo un 12 de octubre de Barcelona y decidimos llamarlo Vox. Cuando éramos cuatro y el de la guitarra. No teníamos ni para pagarnos no digo una sede, es que no teníamos ni los muebles, que fue un donativo que nos hizo una persona para que tuviéramos una mesa, un ordenador y una silla. Así que no va a venir nadie a quitarme el derecho que tengo a defender este proyecto político", ha resaltado.

Lo que está haciendo es pelear "desde dentro de Vox para que Vox recupere la esencia por la que nació un día", ha concluido Javier Ortega Smith.