Una osa y su cría de madera protagonizarán el área infantil de Parque Ventas como guiño al emblema de Madrid

Recreación del resultado de la instalación infantil en el Parque Ventas de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Parque Ventas contará con un área infantil protagonizada por dos osos de madera, una osa y su cría, como guiño al Oso y el Madroño, uno de los símbolos más reconocibles de la capital, según ha avanzado este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los juegos, actualmente en fase de fabricación, estarán dirigidos a niños de entre 3 y 12 años y permitirán entrar en las figuras, trepar por ellas y recorrer diferentes plataformas, cuerdas y redes hasta llegar a un tobogán tubular de 4,8 metros de altura.

Almeida ha conocido los detalles de la instalación durante una visita a las obras de Parque Ventas junto a la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y las concejalas de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y Ciudad Lineal, Nadia Álvarez.

El primer edil ha destacado el "profundísimo impacto social" del proyecto y ha asegurado que los vecinos que hasta ahora veían desde sus ventanas los 16 carriles de la M-30 pasarán a contemplar "200 metros de zonas estanciales y verdes fácilmente accesibles".

Las obras suponen una inversión de 78,9 millones de euros y, según ha indicado Almeida, concluirán durante el primer trimestre de 2027. El alcalde ha definido Parque Ventas durante su intervención como una obra "icónica" y "un nuevo símbolo y emblema del Madrid del siglo XXI".

UNA 'MAMÁ OSA' QUE GUARDA EL PARQUE

En concreto, el conjunto infantil estará formado por una 'mamá osa' y un osezno. La figura de la madre dispondrá de varias plataformas y estará conectada mediante un puente con una torre dotada de una subestructura de anillos y redes para fomentar la escalada y el ejercicio.

Los niños podrán subir por las cuerdas y redes verticales, alcanzar la plataforma que da acceso al puente y llegar hasta la parte superior de la torre. Como final del recorrido, podrán bajar por un tobogán tubular de 4,8 metros.

Junto a la torre habrá otra plataforma con una zona de autotransferencia, una rampa y un tobogán inclusivo de 1,3 metros de altura, preparado para ser utilizado por menores con diferentes capacidades.

El osezno, de menor tamaño, funcionará como una casita o refugio para los niños más pequeños. Su interior incorporará redes para jugar, mientras que el exterior contará con presas que permitirán trepar sobre la figura.

La instalación se completará con un recorrido de postes trepables, tres de ellos rematados con forma de flor, y otro formado por 13 tocones para trabajar el equilibrio.

UN DISEÑO INCLUSIVO Y EDUCATIVO

El director general de Espacio Público, Obras e Infraestructuras, José Luis Infanzón, ha explicado que la familia de osos trasladará el símbolo de Madrid "a un lugar más periférico para que no esté solo en la Puerta del Sol", aunque las figuras mantendrán un diseño abstracto para estimular la imaginación.

"En los proyectos intentamos que los juegos sean suficientemente abstractos porque desarrollan mucho más la imaginación de los niños. Pueden imaginar más cosas de las que en realidad son y no se les da toda la información del juego", ha señalado.

Infanzón ha destacado también el carácter inclusivo del área, tanto para menores con diferentes capacidades motrices o cognitivas como para niños de distintas edades. Según ha explicado, frente a la separación tradicional de los juegos para niños pequeños, de edades intermedias y mayores, el diseño permitirá que todos compartan un mismo espacio y descubran por sí mismos "sus propios límites motrices".

El recorrido planteará además distintos retos, como escalar por las figuras, atravesar el puente y alcanzar la parte superior de la torre antes de bajar por el gran tobogán. "El niño que consiga llegar a la parte más alta tendrá como premio poder deslizarse por el tobogán. Es una cuestión de desafíos con un objetivo", ha indicado Infanzón, quien ha defendido que el juego debe tener, además de una finalidad lúdica, otra educativa.

Las dos figuras estarán fabricadas con madera de accoya, un material suave al tacto que, por su ligereza y características estructurales, permite incorporar más huecos para la ventilación y evita que se perciba excesivamente frío o caliente.

La madera recibirá también tratamientos para evitar daños provocados por insectos, impedir que se astille y aumentar su durabilidad. Infanzón ha puesto como ejemplo los juegos de madera instalados en Madrid Río en 2010, que continúan en funcionamiento 16 años después. "Es un material mucho más agradable, más natural y más suave que el metálico o el plástico", ha defendido.

CÍRCULOS TEMÁTICOS SOBRE LA M-30

El área infantil se integrará en una plataforma organizada mediante círculos temáticos. Además de los espacios de juego, habrá zonas de calistenia, praderas y áreas verdes en las que sentarse, así como una cafetería y un pequeño auditorio al aire libre.

El auditorio estará compuesto por unas gradas de poca altura y un escenario destinado a actividades de pequeño formato, como conciertos de cámara, monólogos o actos vinculados a las fiestas de Salamanca y Ciudad Lineal.

La cafetería será de dimensiones reducidas, estará destinada al consumo de bebidas y pequeños aperitivos y dispondrá de aseos. El parque contará también con fuentes de agua, pequeños chorros, láminas de agua y pulverizadores en algunos recorridos para mejorar el microclima durante el verano.

LAS OBRAS SUPERAN EL 70%

Parque Ventas creará un nuevo espacio verde y estancial de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30 para conectar peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

La actuación cubrirá cerca de 200 metros de los 16 carriles de la vía de circunvalación y unirá directamente el parque de Sancho Dávila, en el lado de Salamanca, con la zona verde situada en el flanco de Ciudad Lineal.

Las obras superan ya el 70% de ejecución, mientras que el relleno de tierras sobre la cubierta está completado en un 80%. En estos momentos se trabaja también en las acometidas de saneamiento, electricidad, agua potable, riego y comunicaciones, así como en la colocación de bancos y bordillos.

De las ocho pasarelas peatonales que darán acceso al nuevo parque, las cuatro situadas en el lado de Salamanca ya están conectadas con la plataforma. Los trabajos se centran ahora en las otras cuatro, ubicadas en Ciudad Lineal, y en el itinerario ciclista que comunicará ambos distritos a través de la pasarela de Ramón de Aguinaga.

El parque contará además con 960 árboles, más de 48.800 arbustos y alrededor de 2.150 metros cuadrados de praderas, además de equipamientos deportivos, fuentes, bancos, papeleras y alumbrado led.

El proyecto incluye asimismo mejoras en otros 40.300 metros cuadrados situados en ambos márgenes de la M-30, por lo que la superficie total de actuación supera los 56.600 metros cuadrados.