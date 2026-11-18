El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante un mitin del PSOE, en el Auditorio Paco de Lucía, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El acto se enmarca dentro de los actos programad - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha acusado a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, de "insultar" a personas LGTBI en vez de sentarse a negociar con profesores y ha asegurado que el PP y Vox "solo tienen odio".

"Es mucho mejor decir insultar a los andaluces o insultar a las personas LGTBI o insultar a quien haga falta que sentarse con los profesores de esta comunidad y dar la cara y buscar soluciones que es lo que tiene que hacer un presidente digno de esta comunidad", ha reivindicado López, en declaraciones remitidas a los medios, desde un mitín en San Fernando de Henares, en referencia a los profesores que llevan más de un mes en huelga.

Reprocha a Ayuso que utilice la expresión 'me gusta la fruta' en lugar de abordar cuestiones como "la falta de centros de Atención Primaria, la inversión de 8.000 millones de euros en el Grupo Quirón y las listas de espera en la sanidad pública madrileña".

"¿O dice lo de me gusta la fruta para que os olvidéis de que se ha comprado un ático de 7 millones de euros con el dinero que habéis puesto todos?", ha ironizado el también secretario general de los socialistas madrileños durante su intervención.