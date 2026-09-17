Óscar López advierte de la gravedad de "fabricar informes" para "revestir de legalidad" la compra del ático

Archivo - El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 7 de agosto de 2026, en Madrid (España). El PSOE de Madrid va a interpo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha advertido este jueves al Gobierno de la Comunidad de Madrid de la gravedad de "fabricar informes" para "revestir de legalidad" la polémica compra del ático en Chamberí.

En declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio, López ha reaccionado así a los expedientes a los que ha aludido en la Asamblea el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y que justificarían la adquisición del inmueble por parte de Planifica Madrid, empresa pública que él mismo dirige.

Sin embargo, a entender del ministro estos expedientes no son más que "una serie de informes elaborados a posteriori" que vienen a revelar "cosas muy graves y varios delitos". "Ese ático fue comprado para la presidenta (Isabel Díaz Ayuso), para que lo usara la presidenta, y el único informe favorable que tuvo fue la visita de la presidenta", ha resumido.

Además, el ministro ha señalado que los socialistas madrileños llevarán el asunto tanto a la Justicia como ante el Tribunal de Cuentas porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid "no tiene escapatoria" ni "ningún informe".

Para el líder de los socialistas madrileños, esta estrategia de la Comunidad de Madrid para dar explicaciones sobre la adquisición del ático no está más que "comprometiendo" a personas y responsables de las consejerías por unos informes con "contradicciones y que son absolutamente incomprensibles".

"Hay tal cantidad de mentiras, tal cantidad de irregularidades, y está comprometiendo a tanta gente, que, desde luego, la señora Ayuso va a acabar muy mal", ha argumentado López, que ha aprovechado para reprochar a la presidenta madrileña haber abandonado al Asamblea durante parte de la comparecencia para hablar del ático.

Así las cosas, López ha aseverado que "la Comunidad de Madrid no da explicaciones porque no las puede dar", y considera que el caso del ático "es lo que parece". "Ayuso y su pareja decidieron vender su ático y decidieron que todos los madrileños le compráramos otro", ha resumido, catalogando esta supuesta maniobra como "absolutamente irregular".

Además, sobre el hecho de que la venta del ático haya quedado desierta, López ha deslizado que quizás se deba a que el Gobierno madrileño pagó "un precio exorbitado" de más de seis millones de euros, y que ahora "nadie está dispuesto a pagar" ni tampoco "dispuesto a poner su firma" y "verse vinculado a la señora Ayuso".

"No hay escapatoria para la señora Ayuso, lo he dicho en más de una ocasión. Tiene que dimitir inmediatamente. Es absolutamente incompatible no solamente la mentira, sino cómo ha utilizado los recursos, el dinero de todos los madrileños, para intentar pegarse la vida padre en un súper ático de lujo", ha denunciado López.