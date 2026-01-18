Óscar López apuesta por recuperar la política de Tierno Galván: "Nunca se dedicó a insultar"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Tomás Alonso - Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado este domingo por recuperar la política del socialista Enrique Tierno Galván, ensalzando que "nunca se dedicó a insultar".

"Ahora que está tan de moda ser mala persona y escribir pintadas con amenazas, se ha quedado buen día para reivindicar a Tierno Galván: Un político de altura, interesado en el bien común, que unía en lugar de dividir y que nunca se dedicó a insultar. Recuperaremos esa política", ha escrito el ministro en un mensaje colgado en su cuenta de la red social X.

Lo ha hecho tras participar en un acto organizado por el Grupo Municipal Socialista, encabezado por su portavoz, Reyes Maroto, donde se ha rendido homenaje a Tierno Galván con motivo de los 40 años de su fallecimiento.

Al acto, celebrado en el cementerio de la Almudena, han asistido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el exalcalde de Madrid Juan Barranco, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López y la portavoz adjunta del PSOE, Enma López.