Óscar López asegura que Ayuso está "en una situación delicada" tras ser llamado a declarar su jefe de Gabinete

Archivo - El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está "en una situación delicada" tras ser citado a declarar su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por presunta revelación de secretos al filtrar datos de periodistas.

"Miguel Ángel Rodríguez va p'alante, como le gusta decir a él, y todo ello por filtrar datos personales para acosar a periodistas, que es su gran especialidad, amenazar, acosar e intimidar a la prensa", ha lanzado el ministro en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse el procesamiento de Rodríguez, del que, ha augurado, "no va a prescindir" Ayuso.

Concretamente, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 25, ha citado a declarar el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente datos de dos periodistas.

Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, en el que la jueza cita al jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en calidad de denunciado por el PSOE.

Además, la magistrada acuerda librar oficio a la Unidad adscrita de Policía Judicial de esta sede judicial para que se proceda a la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024.

La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al datos personales de dos periodistas. Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.