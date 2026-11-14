Óscar López critica al PP por su "cultura del esfuerzo" y les acusa de haber acabado "en la extrema derecha"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la presentación de la candidatura del PSOE de Madrid a las elecciones generales del 29N - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha criticado al Partido Popular su "cultura del esfuerzo" y ha aseverado que "llevan 30 años buscando el centro", pero que "han acabado en la extrema derecha".

El también ministro Transformación Digital ha participado este sábado en un mitin electoral de su partido celebrado en Coslada, donde ha hecho referencia a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que este explicaba que no le hacía falta saber inglés.

López ha señalado que esta "cultura del esfuerzo" es la que defiende también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha sostenido que Ayuso emplea "el esfuerzo de todos" para que ella "se pegue la vida padre".

"El esfuerzo que defiende Ayuso es que todos le paguen un ático de lujo que de casi 7 millones de euros con 200 metros de terraza", ha criticado. El candidato socialista en Madrid ha insistido en este aspecto y ha afeado a Ayuso las "vacaciones en México (...), que su hermano le venda mascarillas a la Comunidad", o que su expareja, Alberto González Amador, "haga negocios con el grupo privado sanitario al que ella le da miles de millones de euros".

Asimismo, López ha reivindicado que estas "oportunidades" se le den "a la gente". "¿Y si la educación pública, la universidad pública precisamente sirven para eso, para que la gente tenga una primera oportunidad?", ha planteado. A su vez ha premiado el "esfuerzo" de "chavales" de barrios obreros, que deberían "poder progresar" con becas públicas.

Sobre las políticas del Partido Popular, ha señalado que él no quiere un gobierno "donde haya franquistas por la mañana y fascistas por la tarde". "Porque dicen, ya está bien de tanto feminismo; porque dicen que el cambio climático no existe; porque persiguen a los periodistas libres que hacen la información", ha continuado.

López ha hecho hincapié en la defensa del feminismo y ha apuntado que las mujeres han pasado "siglos fuera de la sociedad". "Ahora que las mujeres están luchando y han avanzado y han conseguido derechos como los que han conseguido, las mujeres no van a permitir que retrocedamos en derechos porque es la mitad de la población", ha desarrollado.

ELEGIR ENTRE UN GOBIERNO "PROGRESISTA O DE DERECHAS"

Durante el mitin, ha incidido en que "la diferencia entre tener un gobierno progresista o tener un gobierno de derechas" se ve en hechos como que "un joven tenga un salario mínimo de 735 o de 1.300", que este cuente o no con "un contrato estable", o "pueda tener una ayuda para el alquiler".

Asimismo, ha señalado que "es un orgullo" defender avances como "los derechos humanos, la vivienda y la igualdad", por los cuales Pedro Sánchez es "un referente mundial". Por ello, ha animado a quienes compartan estas ideas a votar el 29 de noviembre con la papeleta "del PSOE", mientras que ha apuntado que las de PP y Vox van dirigidas a "todos aquellos que creen que ya está bien de feminismo", a quienes "creen que no es violencia de género", si no "intrafamiliar".