Óscar López destaca que el PSOE está a un año de "conseguir" el cambio en Madrid porque Ayuso "ya no engaña a nadie"

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, durante la jornada 'La Europa que soñamos, la Europa que defendemos', en la sede del PSOE-M, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que están justo "a un año" de "conseguir el cambio en Madrid" porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "pudo engañar a alguna gente en el pasado", pero "ya no engaña a nadie" después de que todo el mundo haya visto "lo que está pasando en la Comunidad de Madrid".

Así lo ha manifestado López en declaraciones remitidas a los medios desde la Casa del Pueblo de Alpedrete que ha visitado este domingo con motivo del 90º aniversario de su fundación.

"Yo creo que todo el mundo ha visto su inhumanidad. Todo el mundo ha visto todos los chanchullos que rodean a la señora Ayuso", ha sostenido López. Asimismo, ha subrayado que "todo el mundo" ha visto cómo está deteriorando "la universidad y la sanidad pública".

En este sentido, ha señalado que "toda esa gente tiene que saber que hay una alternativa que está aquí, que está trabajando, que está con toda la ilusión, que es el Partido Socialista de Madrid". "Y yo estoy absolutamente convencido de que vamos a lograr un cambio en Madrid", ha rematado.