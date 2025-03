Óscar López exige a Ayuso que abandone su posición "tan racista y tan xenófoba" respecto a los menores migrantes

López dice que no se puede ser "un poquito racista" y que Ayuso lo está siendo, ya que no puso problema con los menores ucranianos

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que abandone su posición "tan racista y tan xenófoba" respecto a los menores migrantes no acompañados que llegarán a la región desde Canarias tras el pacto PSOE-Junts.

Así lo ha solicitado en declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en la jornada 'Generative AI Day', organizada por Amazon Web Services, en el Teatro Goya.

"A mí me parece que no se puede ser un poquito racista. O se es o no se es. Y la primera declaración de la señora Ayuso fue racista y xenófoba", ha lanzado López, censurando el rechazo de la mandataria madrileña a este repartido que ha anunciado que elevará a los tribunales y la Unión Europea.

El ministro ha recalcado que "jamás ha puesto ningún problema" con los menores que llegaron huyendo de la guerra en Ucrania. Frente a ella ha defendido el acuerdo, que "se puede criticar", que ha dado una solución "por fin" a la situación en el archipiélago canario.

Ha subrayado que además de Canarias hay otros territorios que sufren una gran "presión migratoria" y que desde el Ejecutivo regional se ha optado por establecer "una serie de criterios".

Son estos criterios los que le ha pedido a Ayuso cuando se sepa la cifra que llegará a Madrid. "Que lo diga con esos criterios. Y que, por lo tanto, haya un reparto también basado en criterios objetivos que puede ser opinable Pero donde sepamos también cuantos menores pueden ir a Fuenlabrada, cuantos pueden ir a Pozuelo o Majadahonda, por poner dos ejemplos", ha planteado López, quien ha vuelto a insistir a la mandataria autonómica que abandone "esa posición tan racista y tan xenófoba".