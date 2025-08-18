Óscar López insiste en que Ayuso "debe mejorar" las condiciones laborales de bomberos forestales: "Es su competencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita por las zonas más afectadas por el incendio declarado en Tres Cantos - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha insistido en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "debe mejorar" las condiciones laborales de los bomberos forestales porque "es su competencia".

Así lo ha manifestado este lunes ante los medios de comunicación desde la sede de su Ministerio después de que la dirigente madrileña criticara al Gobierno de España por "ver paralizado como todo se quema, se hunde o se apaga para después buscar culpables y luego ver si toma alguna decisión".

En esta línea, Ayuso aseguró este domingo que los brigadistas forestales "dependen de Tragsa", por lo que las mejoras salariales, que el Ejecutivo autonómico "apoya", "dependen del Gobierno central". "Nosotros estamos a su disposición para ayudar y acompañarles en sus peticiones, pero no es nuestra competencia", añadió.

"Lo que tienen que hacer los presidentes autonómicos es arrimar el hombro. Nada más llegar (en referencia a Ayuso) dijo que los bomberos forestales no eran competencia suya. Pues sí lo son. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que puede y debe mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales. Debe ser ella, es su competencia y el estado autonómico está para que los presidentes autonómicos ejerzan su competencia", ha defendido López.

El secretario general del PSOE-M ha subrayado que "se equivocan quienes tratan de alimentar una polémica estéril" y ha remarcado que España "vive una situación dramática, agravada por el cambio climático, y hace falta reforzar los recursos".

APUESTA POR SENTARSE EN UNA MESA Y ANALIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

"Algunas comunidades lo han hecho mejor, otras lo han hecho peor. Desde luego el Gobierno de España ha reforzado los recursos públicos y ha movilizado todos los recursos que existen en el Estado. Creo que sería bueno que, como ha dicho el presidente (Pedro Sánchez), que nos sentemos en una mesa y analicemos todos los recursos que tiene cada comunidad autónoma", ha señalado.

López ha recalcado que la situación que vive España por los incendios ha empeorado por "el cambio climático" y ha subrayado que hay que reforzar los recursos, a la vez que ha recordado que "hay competencias compartidas".

"¿Ahora la prioridad es apagar los incendios? Faltaría más. ¿Se han puesto todos los medios del gobierno a disposición? Todos están movilizados. La prioridad es apagar los incendios y la seguridad no solamente de los servidores públicos, sino también de los ciudadanos", ha concluido el ministro.