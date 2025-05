Óscar López lamenta que el PP no defienda Europa y que haya abandonado su posición histórica

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha lamentado que el Partido Popular no defienda Europa y que haya abandonado su posición histórica, criticando su presencia ayer en la Plaza de Colón con "los ultras y con los fachas".

Así lo ha señalado durante su presencia junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, en la concentración por Europa, bajo el lema 'Por una Europa social y democrática'.

"Hoy el pueblo de Madrid está aquí para defender Europa, para defender los mejores valores del mejor proyecto político que hay en todo el mundo, que ha sido la Unión Europea. Europa ha significado la consolidación de la democracia, un Estado social de derecho, un Estado de justicia social, derechos para los trabajadores, para las mujeres", ha subrayado.

En esta línea, ha recalcado que "Europa es todo aquello que ha hecho avanzar a la humanidad y desde luego, hoy en día, Europa está amenazada por una ola ultra, por una ola de extrema derecha, por una derecha cómplice de esa extrema derecha en Europa y aquí en España también".

Por ello, ha dicho que es "la hora de defender los mejores valores europeos", por lo que es "un orgullo estar hoy aquí junto a miles de madrileños en esta plaza de Callao, para que Europa siga avanzando y para que los ultras y los fachas que hace un siglo ya eran una amenaza, hoy entiendan que Europa va a seguir avanzando y va a seguir consolidando derechos".

A preguntas sobre la ausencia del PP, ha recordado que el PP pertenecía siempre a una familia, "la familia democristiana europea, que reivindicó Europa". "Pero este PP de hoy, el PP del señor Feijóo, se ha convertido en una cosa muy pequeña y muy ultra", ha criticado.

"Por cierto, no es que no estén hoy aquí, es que el jueves votaron en contra de un decreto de ayudas a las empresas y a los trabajadores españoles frente a la amenaza de la guerra lancelaria del señor Trump. Por lo tanto, este es un PP absolutamente desnortado, que no está donde tiene que estar. Ayer vi a varios dirigentes del PP en la plaza de Colón con los ultras y con las fachas, y no están hoy aquí para defender Europa", ha agregado.

"Es el PP el que ha abandonado su posición histórica. Partido que quiero recordar, el señor Feijóo, desde que llegó a la presidencia del PP, la única aportación que ha hecho ha sido pactar con la ultraderecha. Cosa que no ocurre en el resto de Europa, que no ocurre en Alemania", ha concluido.