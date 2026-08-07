Óscar López no descarta acciones judiciales para que Ayuso tenga que publicar sus gastos en México

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 7 de agosto de 2026, en Madrid (España). El PSOE de Madrid va a interponer este v - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que no descarta un "recurso" ante la justicia para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenga que publicar los gastos en los que incurrió en su viaje institucional a México el pasado mayo.

"Hemos tardado meses en saber qué gastos ocasionó a la Comunidad de Madrid ese viaje y esos cinco días en la Riviera Maya", ha reprochado el ministro en rueda de prensa en la sede de Ferraz.

Este miércoles la Comunidad publicaba en el Portal de Transparencia dos desembolsos de la sala de autoridades de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de 623 euros. Sobre el resto, Ayuso afirmaba que "solo puede uno publicar los gastos que son imputables a la administración, a sus instituciones o a sus organismos". "Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid en este caso no se puede publicar, porque no es nuestro", zanjaba.

Frente a ello, López ha criticado que se trate de trasladar que "el séquito que acompañaba a la señora Ayuso y ella" único gasto que tuvieron fue esa sala de autoridades.

"Es impropio de una democracia decir en pleno siglo XXI que las obligaciones de transparencia que tienen todas las administraciones no cuentan para la Comunidad de Madrid", ha afeado.