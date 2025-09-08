Óscar López reclama a Ayuso que acepte la condonación y destine el "ahorro" a medidas del Plan Estatal de Vivienda

Archivo - Imagen de recurso del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

FUENLABRADA/MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reclamado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acepte la condonación de la deuda aprobada por el Gobierno central y que destine el "ahorro en el pago de intereses" a las políticas de vivienda, concretamente a las enmarcadas en el nuevo Plan Estatal.

López ha hecho esta sugerencia tras visitar junto al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, las obras de rehabilitación de viviendas financiadas con fondos europeos en la localidad madrileña.

El ministro ha destacado que con este "ahorro" se podría sufragar "gran parte" de este nuevo Plan Estatal de Vivienda plantea la inversión de 1.000 millones de euros en vivienda en la Comunidad de Madrid entre el año 2026 y el año 2030.

Asimismo, también ha vuelto a exigir de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid que aplique la Ley estatal de Vivienda con la que "habría un millón de madrileños pagando menos alquiler" y "medio millón de propietarios pagando menos impuestos".