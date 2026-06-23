Óscar López remarca que hay que combatir la corrupción: "Quien la hace, la paga, se llame Ábalos o Ayuso"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha recalcado este martes que desde el Gobierno tienen que claro que es "muy importante combatir la corrupción" y "el que la hace, la paga", se llame, según ha afirmado, "Ábalos o Ayuso".

Así se ha pronunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras conocerse la condena de 24 años de prisión que el Tribunal Supremo ha impuesto al exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas' .

López ha puesto el foco en que el PSOE ya "actuó" con "contundencia" tras las primeras investigaciones al exministro Ábalos y su exasesor en el 'caso mascarillas' y lo hicieron, ha destacado, "meses antes de que hubiera una sentencia".

A este respecto, ha cargado contra el PP por, a su juicio, "amparar y proteger" los casos de corrupción que afectan a la presidenta madrileña. "Por lo tanto, aquí no vale mezclarlo todo, no vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales", ha enfatizado.

Por su lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el Gobierno asumió "desde el primer momento" las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos.

Asimismo, ha asegurado que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan "sin matices" los comportamientos "que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno".

"De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda", ha apuntado Saiz, que ha evitado además valorar los "detalles" de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

AMENAZAS Y AFIRMACIONES QUE "NO RESPONDEN A LA REALIDAD"

Preguntados en la rueda de prensa por las "amenazas" de Aldama --llegó a afirmar en una entrevista en televisión que tanto Pedro Sánchez como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero irán "a la cárcel"--, la portavoz se ha limitado a responder que "en los últimos meses" se han "escuchado" amenazas y afirmaciones que después en la propia sentencia del Supremo han acreditado que "no responden a la realidad".

Saiz también ha diferenciado entre el indulto que el Gobierno concedió a José Luis Peñas, el denunciante del 'caso Gürtel', con Aldama, a quien el Alto Tribunal rebajó la pena por su colaboración con el 'caso mascarillas', lo que ha provocado críticas en el PSOE. "Las diferencias son evidentes y cada uno de los poderes tiene su procedimiento, su actuación y yo creo firmemente en la separación de poderes en este país", ha zanjado.

En este contexto, la ministra ha defendido las medidas del Ejecutivo que ponen "encima de la mesa" para prevenir y luchar contra la corrupción, un plan concreto que está dirigido "a corruptores y a corruptos". "Esa es la actitud del Gobierno", ha remarcado Saiz, que también ha cuestionado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su "ejercicio de hipocresía" desde su "atalaya moral" en la que no ha actuado contra la corrupción.