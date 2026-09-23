Óscar López tacha de "intolerable" el desahucio de Maricarmen y reprocha a Ayuso "apoyar a los fondos buitre"

Archivo - Imagen de recurso del secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tachado de "intolerable" el desahucio de Maricarmen, de 87 años residente en Retiro, y ha reprochado esta situación al "gobierno neoliberal" encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "apoyar a los fondos buitre".

Lo ha trasladado este miércoles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación al tiempo que la comisión judicial ha accedido ya al domicilio de la anciana para ejecutar el lanzamiento en este cuarto intento, que ha estado marcado por los manifestantes que se han concentrado en la zona para tratar de evitarlo.

"Lo que está pasando hoy en Madrid es la consecuencia de tener un gobierno neoliberal que no quiere hacer políticas de vivienda y que deja a una mujer en la calle con esas condiciones porque apoya a los fondos buitre. Esta es la verdad y vamos a hablar clarito", ha lanzado el ministro.

López ha destacado que el Gobierno autonómico "se niega a apoyar la Ley de Vivienda", se "niega a invertir en vivienda pública" y "ha estado dándole vivienda pública a los fondos buitre". "Ayuso tiene muy claro que su prioridad son los fondos buitre y no los ciudadanos, y su prioridad es su ático", ha recalcado el ministro.

Ha contrastado a Maricarmen y aquellos que "no se pueden permitir una vivienda en Madrid" con una presidenta autonómica que "se compra áticos de lujo de más de 6 millones".

Además, ha recordado que el Ejecutivo central ha tratado en reiteradas ocasiones de aprobar un decreto que "impida los desahucios" y que han perdido la votación "no sé cuántas veces" por la oposición de PP y Vox.

"Basta de equidistancias, basta de empates, basta de discursos falsos, basta de tertulias pagadas por empresas de seguridad privada que le dicen a la gente que el Gobierno ha hecho leyes para favorecer okupaciones. No es verdad", ha zanjado.