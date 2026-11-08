Óscar López traslada el apoyo del PSOE a sindicatos y comunidad educativa frente a la "mafia" de la que habla Ayuso

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la presentación de la candidatura del PSOE de Madrid a las elecciones generales del 29N, en el Centro Cultural Conde Duque, a 8 de nov - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha trasladado el apoyo de su partido a sindicatos y comunidad educativa frente a la "mafia" de la que habla la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Le voy a hablar de mafia a la señora Ayuso porque mafia es pagar con el dinero de todos un ático. Mafia es hacer que la Universidad Complutense tenga que pedir préstamos para hacer negocio con las universidades privadas", ha afeado a la dirigente autonómica desde la presentación de la candidatura socialista por Madrid.

Ayuso declaró ayer que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tiene miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real", en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre, para subrayar que "del socialismo se sale".

"La cabeza bien alta y los mensajes bien claros: el Partido Socialista de Madrid apoya a los sindicatos y a la comunidad educativa, que están defendiendo la educación pública", ha remarcado López.