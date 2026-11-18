El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante un mitin del PSOE, en el Auditorio Paco de Lucía - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tachado de "asqueroso" que el líder de Vox, Santiago Abascal, comparase el "rictus" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con José Bretón, quien asesinó a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.

"Asqueroso como todo lo que dicen los fascistas, pero es que los fascistas dicen cosas de fascistas y el señor Abascal tiene una hemeroteca...", ha planteado en una entrevista en 'La Séptima', recogida por Europa Press.

Estas palabras las pronunció el líder de Vox en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria en la que, además de a Bretón, comparó la risa del presidente del Gobierno con la del Joker.

López ha planteado el 29 de noviembre como una "extraordinaria oportunidad" para "defender las pensiones o la igualdad entre hombres y mujeres" sino para poner "fin a esta etapa de basura, de mala política, de mala educación, de insultos, de descalificaciones, de bulos, de haber encanallado la política hasta límites desconocidos".

"(Etapa) De ver personajes que no sabes de dónde han salido diciendo cosas que eran intolerables, persiguiendo no sólo a rivales políticos, a periodistas, a opinadores, a tertulianos, sino a toda la industria del odio que nos hace mucho peor como país", ha planteado López.

Entiende el líder socialistas que esta situación "no aporta nada, no crea nada, no supone nada en positivo" por lo que ha insistido en que se salga a votar y respaldar "políticas concretar" y "desterrar toda esta basura".