El Oso y el Madroño amanece vallado para evitar la vandalización del monumento

La estatua del Oso y el Madroño durante la acampada en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol ha obligado a aplazar el montaje de la exposición '1776-We The Hispanics', - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Oso y el Madroño ha amanecido vallado, como anunció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para evitar la vandalización del monumento, en el corazón de la acampada por la vivienda.

Almeida informaba este miércoles de que la Policía Municipal advertiría a la Nacional del vallado del monumento del Oso y el Madroño, "vandalizado" desde la acampada con pintadas que describía como amenazantes contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"No considero que sea una manifestación pacífica una que vandaliza un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Oso y el Madroño. Vandaliza y no lo respeta ese monumento, además de que en la peana de ese monumento hay una pintada que dice 'Ayuso, cuidado'. Esto es lo que está pasando ahora mismo en la Puerta del Sol", declaraba.

El vallado alrededor del Oso y el Madroño ha amanecido con pancartas en las que se pueden leer lemas como 'Aquí no hay quien viva'.