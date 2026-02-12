Pache (PP) cree que dar la Medalla a Bad Bunny "no tiene mucho sentido" y defiende a EEUU como "referente en libertad"

Archivo - El nuevo portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, posa tras una entrevista para Europa Press, en la Asamblea de Madrid, a 16 de junio de 2023, en Madrid (España). Díaz-Pache fue diputado de la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este jueves que dar la Medalla Internacional de la Comunidad a Bad Bunny "no tiene mucho sentido" y ha defendido a EEUU como "referente en libertad".

Lo ha expresado así desde la antesala del Pleno de la Asamblea, después de que Más Madrid Más Madrid haya pedido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, conceder la Medalla de Oro a Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, en reconocimiento a su defensa de la comunidad latina en el mundo y retirar a EEUU como país invitado en la Hispanidad.

"Me parece que es un acierto dar la medalla a un país como Estados Unidos, un referente en libertad durante 250 años y que, desde luego, la propuesta alternativa no tiene mucho sentido", ha señalado.

Díaz Ayuso anunció en una intervención por vídeo en Mar-a-Lago la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia, por ser "el principal faro del mundo libre".