PACMA lleva al TSJM el nuevo Reglamento Taurino de Ayuso por incurrir en presuntas "irregularidades legales"

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el nuevo Reglamento Taurino impulsado por la Comunidad de Madrid después de que el Ejecutivo autonómico "ignorara" las alegaciones presentadas por la formación política durante el trámite administrativo de audiencia pública.

En septiembre, el Alto Tribunal admitió un recurso de la formación contra dicho reglamento, requiriendo a la Comunidad de Madrid el expediente administrativo, según consta en la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

El recurso entra ahora en su fase sustantiva con la presentación de la demanda, en la que PACMA expone en profundidad los argumentos jurídicos para la impugnación del Reglamento, al considerar que incurre "en graves irregularidades legales" y supone "un retroceso inadmisible en materia de protección animal".

PACMA destaca el intento de regularizar como espectáculos públicos las clases prácticas de las escuelas taurinas, permitiendo "la participación de menores desde los 14 años en actividades en las que los animales son heridos y matados en presencia de público".

Una práctica que, según la formación, no está contemplada ni amparada por la normativa estatal como espectáculo público, y cuya ilegalidad ha sido denunciada reiteradamente ante la propia Comunidad de Madrid.

CATÁLOGO DE FESTEJOS TAURINOS

La demanda también pone el foco en la pretensión del Gobierno regional de ampliar el catálogo de festejos taurinos autorizables en la región, incluyendo espectáculos propios de otras comunidades autónomas e incluso de otros países.

PACMA advierte de que esta medida vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que "el Reglamento estatal exige que los festejos taurinos tradicionales tengan una celebración continuada y prolongada en el tiempo en la localidad donde se desarrollan, requisito que el reglamento madrileño pretende eludir".

Asimismo, la formación animalista subraya "la incoherencia jurídica y ética" del texto que, por un lado, prohíbe expresamente herir o dar muerte a las reses en festejos taurinos populares, pero sí lo permite en las clases prácticas con público, precisamente en actividades en las que pueden intervenir menores de edad.

Desde PACMA consideran que el reglamento no solo contraviene la legislación estatal, sino que fomenta la violencia contra los animales y su normalización entre la infancia y la juventud, todo ello, bajo el amparo de una norma autonómica que busca blindar y expandir la tauromaquia en un contexto social cada vez más contrario a estas prácticas.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende usar un reglamento para legitimar el maltrato animal y proteger los intereses del lobby taurino, incluso a costa de la legalidad y de la protección de los menores. No lo vamos a consentir", señalan desde la formación, que confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule una norma que consideran "profundamente regresiva y contraria al interés general".