Archivo - En consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, durante la presentación de Radar Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha reivindicado este viernes unas cuentas para 2027 que impulsan la transformación de Milla Canal, la conmemoración del centenario de la Generación del 27 y una "gran apuesta" por el deporte, el área que experimentará el mayor crecimiento presupuestario el próximo ejercicio.

Así lo ha defendido durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, donde ha sacado pecho del incremento acumulado del 27,4% en el presupuesto de su Consejería durante la legislatura.

En concreto, el proyecto de Presupuestos para 2027 contempla 314 millones de euros para este departamento, un 5,1% más que en 2026, incremento que alcanza el 10,2% si se excluye el efecto de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Por ámbitos, Cultura crecerá un 9%, Turismo un 4,5% y Deporte un 27%, mientras que las inversiones reales aumentarán un 49,7%, hasta los 28,2 millones de euros, para mejorar las instalaciones y los equipamientos culturales y deportivos.

De Paco ha defendido el "éxito absoluto" de la política cultural, turística y deportiva desplegada por el Ejecutivo autonómico y ha destacado que las cuentas buscan "reforzar la actividad de la industria cultural para eliminar la histórica precariedad de los artistas", proteger el patrimonio y afianzar la posición de la región como destino turístico.

MILLA CANAL Y EL DEPORTE COMO "GRAN APUESTA"

En materia deportiva, el programa de Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva contará con 49,2 millones de euros, sin incluir gastos de personal, con un incremento de las subvenciones a federaciones madrileñas hasta los 6,7 millones de euros, casi un 24% más.

Por su parte, las ayudas a clubes crecerán un 27%, hasta los 4,5 millones, mientras que las destinadas a deportistas aumentarán un 33%, hasta alcanzar los dos millones de euros.

"Aquí es donde está nuestra gran apuesta deportiva para el 2027", ha afirmado De Paco sobre el refuerzo de estas subvenciones. A la mejora de instalaciones deportivas se reservarán 10,7 millones, de los que 7,5 millones financiarán el avance de Milla Canal, el proyecto que busca transformar el entorno de los depósitos del Canal de Isabel II en Chamberí en un referente cultural, deportivo y medioambiental.

UNA GRAN CELEBRACIÓN PARA LA GENERACIÓN DEL 27

En Cultura, las cuentas contemplan cerca de 126 millones de euros, sin incluir gastos de personal, con especial atención al apoyo a las artes escénicas, musicales y audiovisuales, cuyas ayudas crecerán un 10%, hasta alcanzar los 11 millones. Otros 10 millones se dirigirán a la industria audiovisual y se sumará un millón de euros a la Red de Teatros.

El consejero ha destacado además el próximo Plan Integral de la Industria de las Artes Escénicas 2026-2029 y el plan de la industria musical, con los que, según ha señalado, el apoyo al sector habrá aumentado un 80% en cuatro años.

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid y la Orquesta y Coro regional (ORCAM) contarán con una dotación conjunta de 11 millones de euros para continuar su consolidación e internacionalización. "Estamos pagando a los profesionales de la cultura", ha subrayado el consejero sobre la aportación.

Asimismo, la Comunidad de Madrid destinará dos millones de euros a conmemorar el centenario de la Generación del 27 y el 50º aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre, con Velintonia, antigua residencia del poeta, como uno de los espacios protagonistas.

Sobre este inmueble, el consejero ha reiterado que no estará rehabilitado por completo en 2027, aunque ha defendido su adquisición y la programación que se desarrollará en la que será la nueva Casa de la Poesía durante el centenario.

"El homenaje a la Generación del 27 no es terminar Velintonia, era comprar Velintonia", ha remarcado De Paco, quien ha insistido en que el objetivo principal era "salvar" un inmueble que ha definido como un "puntal" del patrimonio literario y cultural.

Por otra parte, la nueva Dirección General de Infraestructuras Culturales contará con nueve millones para mejoras en teatros, museos y bibliotecas. El programa de bibliotecas y patrimonio bibliográfico dispondrá de cerca de 20 millones, un 11,78% más, y el Ejecutivo mantendrá las actuaciones de conservación y difusión del patrimonio regional.

TURISMO RURAL Y DE CONGRESOS

El programa de Turismo dispondrá de 36,5 millones de euros, excluidos gastos de personal, con 30,1 millones para creación de producto, comercialización y promoción turística.

Se reservará un millón al Plan Madrid Destino Rural, con propuestas de agroturismo, turismo activo y bienestar; 600.000 euros al turismo de congresos, y 10 millones al proyecto 'Madrid Turismo by Ifema'.

"El año que viene trabajaremos por el turismo de congresos y el turismo rural", ha señalado el consejero, quien también ha situado entre sus objetivos ampliar la presencia de la región en mercados más lejanos.

LA OPOSICIÓN

Desde Más Madrid, Alicia Torija ha denunciado una caída del 22,8% en las inversiones reales de patrimonio histórico-artístico, la suspensión del 1% cultural y que en 2025 quedaran sin gastar unos 16,3 millones del presupuesto turístico. También ha reprochado los retrasos de Velintonia y Milla Canal.

"Un presupuesto no es un catálogo de buenas intenciones, es la expresión económica de las prioridades de un Gobierno", ha sostenido Torija, quien también ha cuestionado la "distancia entre lo que anuncian, lo que financian y lo que finalmente ejecutan".

Su compañera Marisa Escalante ha censurado que el Gobierno regional no amplíe la red de bibliotecas autonómicas y ha cuestionado el alcance de las ayudas a la creación cultural. "Mucho escaparate cultural, muchos grandes eventos", ha resumido sobre unas cuentas que, a su juicio, no garantizan suficientemente los derechos culturales.

Por el PSOE, Santiago Rivero ha reprochado que no se hayan materializado los compromisos sobre accesibilidad cultural para personas sordas y con discapacidad ni la partida específica prometida para el cómic. De Paco ha admitido que pudo incumplir el calendario: "Si me comprometí a un margen temporal, pues no he cumplido", aunque ha mantenido su compromiso y ha avanzado que trabaja en un premio de cómic.

La socialista Raquel Barahona ha advertido de que "no es lo mismo invertir en deporte que invertir en grandes acontecimientos" y ha criticado que la inversión en instalaciones deportivas municipales permanezca estancada mientras crecen las partidas para eventos.

"El deporte no empieza cuando se encienden las cámaras de televisión ni termina cuando se entregan las medallas", ha señalado Barahona, quien también ha reclamado un mayor control de las viviendas de uso turístico en la región.

Por Vox, la diputada Ana Velasco ha pedido explicaciones sobre la necesidad de una nueva Dirección General de Infraestructuras Culturales, mientras que su compañero Jorge Cutillas ha reclamado que las inversiones deportivas "trasciendan" los grandes proyectos de la capital y lleguen a los municipios más pequeños.