Padres y niños se manifiestan con mascarillas para pedir el inicio de Madrid Central por razones de salud pública

Publicado 15/11/2018 11:55:42 CET

Padres y niños se han manifestado este jueves con mascarillas para pedir el inicio de Madrid Cental por razones de salud pública frente a la contaminación en la ciudad y han aprovechado para tachar al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, de "irresponsable" por querer pedir su paralización en los tribunales.

"Una ciudad sin coches va a ser más habitable para todo el mundo. Es algo posible, necesario y urgente", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz de 19 Asociaciones de Madres y Padres (AMPAs) de los distritos Centro y Arganzuela, Camila Monasterio, acompañada por el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené, el médico y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad, Marciano Sánchez Bayle y la portavoz de la plataforma Madrid en Transporte Público, Elena Díaz.

Tras una manifestación frente al colegio público Nuestra Señora de la Paloma en el que padres y alumnos han portado diferentes pancartas y mascarillas de forma simbólica, los convocantes han presentado el manifiesto 'Coles sin coches. A favor de Madrid Central'.

En el texto, las mencionadas asociaciones de padres han pedido que Madrid Central sea "complementado" con "un refuerzo y abaratamiento del transporte público, la creación individualizada en cada centro escolar de caminos seguros a los colegios y la garantía de que todos los niños de la ciudad obtienen una plaza en un colegio público y de calidad de su barrio".

"La realidad es compleja y se van a dar situaciones de dificultad especiales, como las que han relatado algunas familias que no viven ni trabajan en el distrito Centro pero sí llevan a sus hijos en esta zona y utilizan el coche a diario. Por eso compartimos la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de dar permisos de excepcionalidad a algunas familias que lo necesiten, mientras buscan alternativas al transporte privado", han expresado las diversas asociaciones de padres en el documento.

Mientras Bayle ha señalado que varios estudios "han constatado que los incrementos de contaminación se relacionan con el aumento de enfermedades", Díaz ha sostenido que "Madrid es el área metropolitana europea con más kilómetros de vía rápida" y ha asegurado que en la ciudad existe "un reparto del espacio público desequilibrado y que favorece al automóvil".

Asimismo, la portavoz de Madrid en Transporte Público ha añadido que, aunque Madrid ya dispone de una red de transporte público, este muestra "malas frecuencias" y "problemas de mantenimiento", por lo que el Gobierno regional "no se ha puesto las pilas".

"La Comunidad no puede alegar que no tiene información sobre Madrid Central, ese argumento es una cortina de humo para esconder que no ha hecho los deberes", ha asegurado Díaz.

Su crítica al Ejecutivo regional ha sido secundada por Monasterio, quien ha tachado al presidente de la Comunidad de "irresponsable" por anunciar que pedirá la paralización de Madrid Central ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acción por la que Jené ha pedido a Garrido que "no gaste el dinero de los madrileños".