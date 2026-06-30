El Palacio del Capricho adelanta su apertura al otoño tras una musealización y rehabilitación de más de 9 millones

Archivo - El Palacio del Capricho permitirá viajar al Madrid de los siglos XVIII y XIX en su próxima apertura a la ciudadanía - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El histórico Palacio del Capricho adelanta su apertura a este otoño tras una musealización y rehabilitación de más de 9 millones de euros, anunciará el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Pleno del Estado de la Ciudad de este martes, el último del mandato.

Adelanta así varios meses su puesta en marcha, prevista inicialmente para comienzos de 2027. El edificio de la Alameda de Osuna se convertirá en un nuevo espacio cultural que permitirá a los visitantes conocer la historia de este enclave vinculado a la duquesa de Osuna y a la vida intelectual del Madrid ilustrado.

La intervención desarrollada por el Ayuntamiento ha permitido recuperar los valores arquitectónicos y decorativos del edificio, adecuar sus instalaciones a los estándares actuales de accesibilidad y conservación y dotarlo de un proyecto museográfico que facilitará la comprensión de su historia y de la relevancia cultural de quienes lo habitaron.

"Este proyecto permite recuperar un edificio de extraordinario valor patrimonial y la memoria de un lugar que fue punto de encuentro de artistas, intelectuales y creadores entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, una de las etapas más brillantes de la historia de Madrid", han explicado desde el Consistorio. Tras el palacio, el corazón del conjunto histórico de la Alameda de Osuna, se encuentra María Josefa Pimentel, quien fuera duquesa de Osuna.