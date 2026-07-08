La pareja de Ayuso apoya acelerar la investigación de pieza separada y carga contra el PSOE por su "uso político"

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alberto González Amador ha respaldado, a través de un escrito de su defensa, la petición de la Fiscalía para acelerar la instrucción de la pieza separada en la que se investigan sus relaciones mercantiles y ha reclamado que el procedimiento concluya "a la mayor velocidad posible", al tiempo que acusa al PSOE de utilizar la causa con fines de "comunicación política".

En un escrito presentado ante la Sección de Instrucción número 19 del Tribunal de Instancia de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press, la representación procesal de González Amador comunica al juzgado que no se opone al recurso formulado por el Ministerio Fiscal para concentrar y agilizar las diligencias de investigación que permanecen pendientes.

En concreto, la Fiscalía interesa que se practiquen con rapidez los requerimientos de información dirigidos a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de forma que su resultado pueda ponerse cuanto antes a disposición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y pueda adoptarse la resolución que ponga fin a la fase de instrucción.

En su escrito, la defensa sostiene que desde el inicio de esta pieza separada ha aportado "toda la información y documentación" de la que disponía para facilitar que el juzgado pueda adoptar la decisión prevista en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "con la mayor velocidad procesal posible".

No obstante, aprovecha el escrito para denunciar que la existencia de esta pieza separada está siendo utilizada por la acusación popular, ejercida por el PSOE, como una "herramienta de su comunicación política", asegurando que existe una actuación "sincronizada" con las incidencias judiciales del procedimiento y que ello provoca una "continua lesión" de los derechos fundamentales de los investigados.

La representación de González Amador afirma que comparte el objetivo de la Fiscalía de imprimir la máxima celeridad al procedimiento y sostiene que su interés es doble: acelerar la tramitación judicial y poner fin a las actuaciones que, a su juicio, suponen un uso extraprocesal de la causa.

Por todo ello, solicita al tribunal que tenga por presentado el escrito y acuerde la práctica de los requerimientos a la TGSS y a la AEAT impulsados por el Ministerio Público, reiterando expresamente que no formula oposición a dicha iniciativa.