La pareja de Ayuso testifica este martes en la causa en la que se investiga a Miguel Ángel Rodríguez

Archivo - La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, sale de los Juzgados de Plaza de Castilla tras declarar, a 10 de abril de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alberto González Amador comparecerá este martes ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid en calidad de testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas.

La citación fue acordada por la magistrada a petición del PSOE, personado en el procedimiento, al considerar que su declaración resulta "necesaria, proporcional y pertinente" para esclarecer el origen de la información y de la imagen de los dos informadores cuya identidad fue difundida en un chat de periodistas.

La investigación judicial se centra en determinar si la divulgación de los nombres y una fotografía de dos periodistas que realizaban informaciones sobre el entorno de la presidenta madrileña pudo constituir un delito de revelación de secretos.

Durante su declaración como investigado, Rodríguez manifestó inicialmente que la imagen le había sido facilitada por un vecino del inmueble donde reside Ayuso. Posteriormente precisó que fue González Amador quien se la reenvió después de recibirla de ese vecino, circunstancia que llevó a la jueza a acordar la comparecencia de la pareja de la presidenta madrileña para aclarar la cadena de transmisión de la información.

En la misma resolución, la magistrada rechazó otras diligencias solicitadas por la acusación, entre ellas el análisis del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, el requerimiento de comunicaciones entre éste y González Amador o la declaración de varios responsables policiales, al considerar que dichas actuaciones no resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La declaración de González Amador se enmarca en una causa en la que Miguel Ángel Rodríguez figura como único investigado y en la que el juzgado trata de determinar el origen de los datos personales y de la fotografía difundidos, así como si su divulgación pudo vulnerar la normativa de protección de datos y el derecho a la intimidad de los periodistas afectados.