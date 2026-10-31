Una pareja de motoristas resulta herida tras sufrir un accidente con un jabalí en Puentes Viejas

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del SUMA 112. - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sufrido heridas leves y su acompañante heridas moderadas tras sufrir un accidente este sábado cuando han atropellado a un jabalí mientras circulaban por la M-127 a la altura de la localidad madrileña de Puentes Viejas.

Los hechos se han producido sobre las 13.20 horas de este sábado a la altura del kilómetro 11 de la citada vía, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a los motoristas, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los sanitarios han atendido al conductor de la moto, un hombre de 44 años que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de La Paz; mientras que la acompañante, una mujer también de 44 años ha sido trasladada en helicóptero al mismo centro sanitario.