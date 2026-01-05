El paro baja en 3.260 personas en diciembre en la ciudad de Madrid, hasta los 132.070 desempleados

Archivo - Operarios trabajando entre alambiques en la fábrica de cerveza artesanal 'La Virgen', en Las Rozas (Madrid, España), a 9 de noviembre de 2019. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de parados en la ciudad de Madrid en el pasado mes de diciembre bajó en 3.260 personas, lo que supone un descenso del 2,4% respecto a hace un año, hasta los 132.070 desempleados, la cifra más baja para este mes desde 2007, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Respecto al mes de noviembre, descendió un 0,5%, es decir, que hay 616 parados menos. Estas cifras se extraen del último balance estadístico elaborado por el Área de Economía, Innovación y Hacienda con los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Por sectores, el paro ha descendido en diciembre un 9,2% interanual en la construcción, un 4,5 % en la industria, un 1,2 % en los servicios y un 6,8 % entre los que no tienen actividad asignada. Una tendencia a la baja que se observa también en términos intermensuales en industria y servicios, con un descenso respecto a noviembre del 0,5% y 0,6%, respectivamente, mientras que el sector de la construcción registra un aumento del 4,9%.

Dentro del sector servicios, las secciones de actividad en las que se han producido los mayores descensos interanuales del paro son las actividades administrativas y servicios auxiliares (-5,2 %), hostelería (-4,7 %) y en la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social (-4,4 %). Por el contrario, los mayores aumentos interanuales se han registrado en información y comunicaciones (+6 %), en educación (+4,4 %), y en actividades financieras y de seguros (+3,7 %).

Por sexo, el desempleo retrocede respecto a diciembre del año anterior un 3,1% en los hombres (1.822 parados menos) y un 1,9% en las mujeres (1.438 paradas menos), quedando distribuido en un 42,4% de hombres y un 57,6% de mujeres, lo que se traduce en 56.057 parados y 76.013 desempleadas, respectivamente.

Respecto al mes de noviembre de este año, el paro cae un 1,2% entre las mujeres, lo que significa que en la capital hay 961 paradas menos, pero sube un 0,6% entre los hombres, que se traduce en 345 parados más en diciembre que en el mes anterior.

Por edades, los parados de edades comprendidas entre los 25 y los 54 años son los que más descendieron el pasado diciembre con respecto al mismo mes del año anterior.

Al detalle, este grupo de edad ha anotado una caída de un 3,3% y representa el 59,8% del total (seis décimas menos que hace un año), seguido de los parados entre 16 y 24 años, que experimentaron un descenso del 2,6% y suponen el 6% del total; y de los parados de mayor edad con una bajada en diciembre del 0,8% y una representación del 34,2 % del total.

La tendencia a la baja en el desempleo en Madrid se observa tanto entre los españoles como entre los extranjeros. Los parados de nacionalidad española han descendido un 2% en comparación interanual, mientras que los extranjeros disminuyeron un 4,5 %, siendo este descenso debido a la caída del paro tanto entre los desempleados de países de la UE (en un 3,5 %), como de los extracomunitarios, con un descenso del 5%. La participación de los extranjeros se sitúa en el 16,5 % del total, lo que supone 0,4 puntos menos que hace un año.