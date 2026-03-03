El paro en la capital registra un repunte del 1,2% intermensual pero es la cifra más baja para un febrero desde 2008

Imagen de archivo de unos trabajadores de la construcción en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro en la ciudad de Madrid ha experimentado un repunte del 1,2% en términos intermensuales al situarse en 135.564 desempleados pero se mantiene como la cifra más baja para un mes de febrero desde 2008, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El dato supone un descenso del 2,6% respecto a hace un año, lo que supone 3.600 parados menos que en febrero de 2025. En comparación con el pasado enero, el repunte del 1,2% se traduce en 1.547 personas, según el último balance estadístico elaborado por el área de Economía, Innovación y Hacienda con los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Analizando la evolución del paro por sectores de actividad se observa un descenso del desempleo del 10% interanual en la construcción; del 2,7% en la industria; del 1,5% en los servicios y del 6,7 entre los que no tienen actividad asignada. Respecto a los datos obtenidos en enero de este año, en febrero se mantuvo la caída del paro en construcción un 1,3% aunque repuntó un 1,5 en la industria y un 1% en los servicios.

Así, el número de parados en los sectores principales se sitúa en industria en 5.341 personas, lo que supone un 3,9% del total de parados; en 8.265 desempleados en construcción, equivalente al 6,1% del total, y en servicios acumula 111.976 parados, que representan el 82,6% del total de personas en situación de desempleo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSTELERÍA

Dentro del sector servicios, las secciones de actividad en las que se han producido los mayores descensos interanuales del paro son las actividades administrativas y servicios auxiliares (-5%) y la hostelería (-4,3%), mientras que los mayores aumentos interanuales se han producido en las actividades financieras y de seguros (+6,4%), en las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+2,6%) y en información y comunicaciones (+2,5%).

En comparación interanual, el paro cae en ambos sexos. Ha disminuido un 2,9% entre los hombres, lo que significa que hay 1.696 parados menos que en febrero de 2025, mientras que entre las mujeres ha decrecido un 2,4%, equivalente a 1.904 paradas menos que hace un año.

Comparando el pasado mes de febrero con enero, se ve un aumento del paro tanto entre los hombres de un 1,4% (790 parados más) como en las mujeres, de un 1 % (757 paradas más). Según los últimos registros, el paro se distribuye en un 42,4% de hombres y un 57,6% de mujeres situándose en 57.461 desempleados y 78.103 desempleadas en la ciudad de Madrid, respectivamente.

PARADOS DE ENTRE 25 Y 54 AÑOS

Segmentando por edades, los parados de entre 25 y 54 años son los que más descienden con respecto al mismo mes del año anterior, un 3,5 %, representando el 59,9% del total; seguido de los parados de 55 y más años, que registran un descenso interanual del 1,2%, y de los parados de entre 16 y 24 años, con un descenso del 1%.

Estos últimos suponen el 6,5% del total de parados, una décima por encima del dato registrado el año anterior. Por nacionalidades, el paro desciende entre los españoles y entre los extranjeros.

Comparando con febrero de 2025, los parados de nacionalidad española han descendido un 2,4%, lo que supone un descenso 0,6 puntos más intenso que el mes anterior. Los parados extranjeros disminuyeron un 3,5% debido a la caída del paro tanto entre los comunitarios en un 1,5%, como de los de fuera de la UE, en un 4,3%. La participación de los extranjeros se sitúa en el 17,3% del total.