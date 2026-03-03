El paro crece en un 1,3% en febrero en la Comunidad de Madrid, hasta los 282.283 desempleados

Archivo - Un hombre entra a una oficina de empleo, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,33% en febrero con 3.694 desempleados más en relación al mes de diciembre, hasta alcanzar la cifra global de 282.283 personas en paro en la región.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 9.459 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,24%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

No obstante, pese al repunte del paro en el segundo mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de febrero en los últimos 18 años, con un total de 2.442.646 parados, ha subrayado el Ministerio.

El incremento del paro en febrero de este año es el más acusado en este mes desde 2021, cuando aumentó en más de 44.400 personas. En 2025 y 2024, el desempleo descendió en febrero, en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente, mientras que en 2023 subió en 2.618 desempleados y en 2022 bajó en 11.394.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en febrero en 14 ocasiones y ha bajado en 17. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con 154.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 1998, cuando disminuyó en 23.843 parados.

EL PARO SUBE EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado disminuyó en febrero en seis comunidades autónomas y subió en once, principalmente en Madrid (+3.694 desempleados), Cataluña (+2.039) y Castilla-La Mancha (+1.070). En el lado de los descensos, destacaron los de Andalucía (-2.629 desempleados), País Vasco (-1.146) y Comunidad Valenciana (-1.102).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en febrero en 21 de ellas, lideradas por Cádiz (-889 desempleados), Vizcaya (-745) y Baleares (-706). Por el contrario, el paro aumentó en 31 provincias, destacando los incrementos de Madrid (+3.694 desempleados), Barcelona (+2.018) y Zaragoza (+604 parados).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 4.866 desempleados respecto al mes anterior (+1,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.559, lo que supone 14.189 parados menos que un año antes (-3,9%).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el segundo mes del año, que suman 282.283 personas en paro, 114.985 son hombres, lo que supone un aumento de 1.925 desempleados respecto al mes anterior, y 167.298 son mujeres, 1.769 más.

En febrero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.718 parados más que a cierre del pasado mes, hasta los 20.285 desempleados, de los cuales 11.016 son hombres y 9.269 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 261.998 desempleados, un incremento de 1.976 personas.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 228.405, 2.780 parados más que en diciembre; seguido de Construcción, con 18.642, que cuenta con 94 parados menos.

Por su parte, Industria cuenta con 15.189 personas en paro, 176 desempleados más, y Agricultura cuenta con 3.383 desempleados, lo que se traduce en 14 parados más. Por otro lado, 18.247 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 818 personas menos que enero.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 50.102 personas en febrero, lo que se traduce en 1.677 desempleados más respecto al mes anterior, una subida del 3,46%. En tasa anual, se registraron 2.661 desempleados extranjeros menos (-5,04%). Del total, 17.154 proceden de países comunitarios y 32.948 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (35.844), seguido de Construcción (6.297), Industria (2.184) y Agricultura (475).

A nivel nacional, el paro subió especialmente en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, con 6.263 desempleados más que en enero (+2,8%), y en los servicios, que sumaron 1.158 parados (+0,06%). Por contra, el desempleo bajó en la construcción en 2.140 personas (-1,2%); en la industria, con 1.122 desempleados menos (-0,6%) y en la agricultura, que registró un descenso de 575 parados (-0,8%).

El paro aumentó en febrero entre las mujeres y disminuyó en los varones. En concreto, el paro femenino se incrementó en 4.130 desempleadas respecto al mes anterior (+0,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 546 desempleados (-0,06%).

BAJA LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 163.527 contratos en febrero, es decir, 154 menos que en el mes anterior, lo que supone una bajada del 0,09%. En tasa interanual bajaron un 2,81%, con 4.472 contratos menos que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 85.960 fueron indefinidos en Madrid, 3.097 más de los firmados en febrero, mientras que los temporales sumaron 77.567, 3.251 menos. De esta forma, los contratos indefinidos en febrero suponen el 51,60% del total, mientras que los temporales corresponden al 48,40% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en enero en Servicios, hasta 143.617, seguido por la Construcción con 10.234, Industria (9.052) y Agricultura (624).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 50.973 contratos en enero, un aumento del 2,39% (1.191 contratos más que en diciembre). En tasa interanual suben un 13,67% con 6.132 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, en febrero de este año se registraron 1.118.996 contratos, casi un 1,9% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 494.001 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,5% superior a la de un año antes. En total, el 44,1% de los contratos realizados en febrero fueron indefinidos, porcentaje superior al de enero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,6%.

Dentro de los indefinidos, en febrero se realizaron 229.651 contratos a tiempo completo, un 0,2% menos que en igual mes del año pasado; 133.764 contratos fijos-discontinuos (+2,6% interanual) y 130.586 contratos indefinidos a tiempo parcial (+7,8%).

PRESTACIONES

Trabajo ha informado que un total de 155.898 personas en la Comunidad de Madrid percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades a cierre de enero (último dato disponible).

En concreto, 115.273 personas obtuvieron prestación contributiva; 40.502, subsidio y 123 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva por beneficiario fue de 1063,8 euros. El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 258.035 millones de euros en la región.

A nivel nacional, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en enero de 2026 (último dato disponible) la cifra de 2.268,3 millones de euros, un 2,4% más que en igual mes de 2025. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.574,7 euros en el mes de enero, un 25,6% más.