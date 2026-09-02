El paro sube un 2,51% en agosto en la Comunidad de Madrid, hasta los 280.512 desempleados

Archivo.- Fachada de una Oficina de Empleo en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid creció un 2,51% en agosto, con 6.881 desempleados más en relación al mes de julio, hasta alcanzar la cifra global de 280.512 personas en paro.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a agosto de 2025, se han registrado 422 desempleados más en la región madrileña, lo que supone un incremento interanual del 0,15%.

A nivel nacional, el paro subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera. Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).

EL PARO SUBE EN LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado aumentó en agosto en las 17 comunidades autónomas respecto al mes anterior. Los mayores incrementos mensuales en términos absolutos se registraron en Cataluña (+14.594 desempleados), Comunidad de Madrid (+6.881) y Comunidad Valenciana (+5.847).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado descendió en tres: Málaga (-409 desempleados), Ceuta (-148) y Las Palmas (-94), y subió en las 49 restantes, sobre todo en Barcelona (+10.743 desempleados), Madrid (+6.881) y Valencia (+3.080).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 15.956 desempleados respecto al mes anterior (+4,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 373.577 desempleados, lo que supone 50.969 parados más que hace un año (+15,80%).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el octavo mes del año, que suman 280.512 personas en paro, 112.885 son hombres, lo que supone una subida de 3.199 desempleados respecto al mes anterior, y 167.627 son mujeres, 3.682 más.

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se incrementó, con 1.414 parados más que a cierre del pasado mes, hasta los 18.677 desempleados, de los cuales 9.867 son hombres y 8.810 son mujeres, mientras que el paro de las personas con 25 años y más alcanzó los 261.835 desempleados, un 5.467 más.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 227.631, 5.351 más que en julio; seguido de Construcción, con 17.197, que cuenta con 303 más.

Por su parte, Industria cuenta con 14.568 personas en paro, 314 desempleados más, y Agricultura cuenta con 1.634, lo que se traduce en dos parados menos. Por otro lado, 19.482 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 911 personas menos que en julio.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 53.127 personas en agosto, lo que se traduce en 2.597 desempleados más respecto al mes anterior, un incremento del 5,14%. En tasa anual, se registraron 6.647 desempleados extranjeros más (+14,3%). Del total, 16.435 proceden de países comunitarios y 36.692 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentró en el sector Servicios (37.189), seguido de Construcción (5.872), Industria (2.065) y Agricultura (458).

PARO POR SEXOS EN ESPAÑA

A nivel nacional, El paro avanzó en agosto en ambos sexos, aunque el incremento fue ligeramente superior en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 22.741 mujeres en comparación con julio (+1,6%), mientras que el masculino se incrementó en 21.678 desempleados (+2,4%).

Así, al finalizar el octavo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 937.161 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.418.757 desempleadas, registrando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008.

Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 28.563 desempleados más (+1,7%), seguido de la construcción (+4.669 parados, +2,9%) y la industria (+3.731 desempleados, +2,1%).

Por contra, bajó en la agricultura en 912 personas (-1,3%), mientras que aumentó en 8.368 personas (+3,5%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

CAE LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 146.453 contratos en agosto, es decir, 68.952 menos que en el mes anterior, lo que supone un descenso del 32,01%. En tasa interanual subieron un 7,13%, con 9.753 contratos más que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 65.887 fueron indefinidos, 23.277 menos que el mes anterior, una caída del 26,11%, mientras que los temporales sumaron 80.566, es decir, 45.675 menos que en julio y una caída del 36,18%. De esta forma, los contratos indefinidos en el octavo mes del año suponen el 47,55% del total, mientras que los temporales corresponden al 52,45%.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en agosto en Servicios, hasta 128.442, seguido por la Construcción, con 9.086, y la Industria, con 8.589. La Agricultura, por su lado, llegó a 336.

Los contratos a extranjeros sumaron un total de 55.290 contratos en agosto, una bajada del 22,57% (16.115 contratos menos que en julio. En tasa interanual crecen un 37,79%, con 15.163 contratos más.

LA CONTRATACIÓN CRECE EN ESPAÑA

En toda España, en agosto de este año se registraron 1.144.827 contratos, un 10,08% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 440.274 fueron contratos indefinidos, un 14,1% más que en agosto de 2025. En total, el 38,46% de todos los contratos realizados en agosto fueron indefinidos.

De todos los contratos suscritos en agosto, 704.553 fueron contratos temporales, un 7,71% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 61,54% del total de la contratación efectuada en el octavo mes del ejercicio 2026.

PRESTACIONES

Trabajo ha informado que un total de 206.987 personas en la Comunidad de Madrid percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades a cierre de julio (último dato disponible).

En concreto, 139.130 personas obtuvieron prestación contributiva; 67.809, subsidio y 48 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva por beneficiario fue de 1.018,9 euros. El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 275,1 millones de euros en la región.

A nivel nacional, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó la cifra de 2.115,76 millones de euros, un 5,5% más que igual mes de 2025, y el total de beneficiarios se situó en 1.857.263 personas, cifra superior a la del mismo mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.159 euros en el séptimo mes del año, un 3,3% más que en julio del año pasado.