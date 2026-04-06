El paro sube en 342 personas en marzo en la Comunidad de Madrid, hasta los 282.625 desempleados

Archivo - Fachada de la oficina del INEM, a 4 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 0,12% en marzo con 342 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 282.625 personas en paro en la región.

Con la subida de marzo, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en marzo la mayoría de veces en la región (14 veces) mientras que ha bajado en 12 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 11.192 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,81%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados.

EL PARO BAJA EN 14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en marzo en 42 de ellas, lideradas por Cádiz (-2.352 parados), Sevilla (-1.939) y Málaga (-1.863). Por contra, el paro aumentó en 10 provincias, destacando los incrementos de Santa Cruz de Tenerife (+514 desempleados), Madrid (+342) y Las Palmas (+329).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 392 desempleados respecto al mes anterior (-0,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.167, lo que supone 14.219 parados menos que un año antes (-3,9%).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el tercer mes del año, que suman 282.625 personas en paro, 115.231 son hombres, lo que supone un aumento de 246 desempleados respecto al mes anterior, y 167.394 son mujeres, 96 más.

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 687 parados más que a cierre del pasado mes, hasta los 20.972 desempleados, de los cuales 11.256 son hombres y 9.716 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 261.653 desempleados, un descenso del 345 personas.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 228.896, 491 parados más que en febrero; seguido de Construcción, con 17.893, que cuenta con 749 parados menos.

Por su parte, Industria cuenta con 15.139 personas en paro, 50 desempleados menos, y Agricultura cuenta con 1.831 desempleados, lo que se traduce en 31 parados más. Por otro lado, 18.866 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 619 personas más que febrero.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 50.828 personas en febrero, lo que se traduce en 726 desempleados más respecto al mes anterior, una subida del 1,45%. En tasa anual, se registraron 2.664 desempleados extranjeros menos (-4,98%). Del total, 17.080 proceden de países comunitarios y 33.748 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (36.258), seguido de Construcción (6.165), Industria (2.201) y Agricultura (484).

A nivel nacional, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%).

Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

El paro bajó en marzo en ambos sexos, aunque más entre las mujeres. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.841 desempleadas respecto al mes anterior (-1%), frente a un retroceso del paro masculino de 8.093 desempleados (-0,8%).

SUBE LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 189.212 contratos en marzo, es decir, 25.685 más que en el mes anterior, lo que supone una subida del 15,71%. En tasa interanual bajaron un 11,08%, con 18.879 contratos menos que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 95.532 fueron indefinidos en Madrid, 9.572 más de los firmados en febrero, mientras que los temporales sumaron 93.680, 16.113 más. De esta forma, los contratos indefinidos en marzo suponen el 51,19% del total, mientras que los temporales corresponden al 48,81% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en enero en Servicios, hasta 167.392, seguido por la Construcción con 10.846, Industria (10.436) y Agricultura (538).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 58.072 contratos en marzo, un aumento del 13,93% (7.099 contratos más que en febrero). En tasa interanual suben un 22,51% con 10.671 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, en marzo de este año se registraron 1.311.070 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, cifra un 13,3% superior a la de un año antes. En total, el 43,97% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al de febrero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 44,1%.

Dentro de los indefinidos, en marzo se realizaron 251.990 contratos a tiempo completo, un 6,4% más que en igual mes del año pasado; 177.337 contratos fijos-discontinuos (+23% interanual) y 147.205 contratos indefinidos a tiempo parcial (+15,4%).

De todos los contratos suscritos en marzo, 734.538 fueron contratos temporales, un 11,6% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56% de la contratación efectuada en el tercer mes del ejercicio 2026.

PRESTACIONES

Trabajo ha informado que un total de 157.371 personas en la Comunidad de Madrid percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades a cierre de febrero (último dato disponible).

En concreto, 117.459 personas obtuvieron prestación contributiva; 39.814, subsidio y 98 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva por beneficiario fue de 1.062 euros. El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 259.052 millones de euros en la región.

A nivel nacional, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó la cifra de 2.255,5 millones de euros, un 3,2% más que en igual mes de 2025. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.610,2 euros en el mes de febrero, un 23,9% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.035,7 euros el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento de 21,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,1%).