El parque comercial Distrito F invertirá más de 1 millón en su renovación y ampliación

Distrito F - DISTRITO F

FUENLABRADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parque comercial Distrito F, centro de referencia en retail, restauración y ocio de Fuenlabrada (Madrid), ha anunciado una inversión superior al millón de euros durante los próximos dos años como parte de su plan de expansión y modernización.

Este plan contempla también la renovación de la identidad corporativa del complejo, hasta ahora denominado Nexum Retail Park y que pasará a llamarse Distrito F para poner en valor su vinculación con Fuenlabrada, ciudad cuya inicial -la F- simboliza la identidad local del proyecto y su compromiso con el entorno.

Propiedad de Irish Life Investment Managers (Ilim) y gestionado por Aberdeen Investments, Distrito F está gestionado y comercializado por CBRE, firma internacional consultoría y servicios inmobiliarios, desde su área de Property Management.

El anuncio se ha producido este jueves en una rueda de prensa que ha contado con la asistencia del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala; la gerente de Distrito F y Portfolio Manager Property Management de CBRE, Araceli Suárez; y la Head of Asset Management Iberia de Aberdeen Investments, Tania Lázaro.

El plan estratégico busca impulsar su actividad y reforzar su posicionamiento como destino comercial y de ocio de referencia en la zona sur de Madrid. "Con esta estrategia queremos dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo en los que los espacios comerciales ya no son únicamente espacios de compra, sino entornos donde disfrutar, socializar y pasar tiempo de calidad", ha remarcado la gerente de Distrito F, Araceli Suárez.

Así, tiene como fin ampliar y diversificar las propuestas de retail, restauración y ocio existente, incorporando nuevos servicios de salud y bienestar, espacios experienciales y belleza que permitan ofrecer servicios más completos y dirigidos a atraer a un mayor volumen de público.

En este sentido, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha subrayado que esta actuación demuestra el atractivo de la ciudad "para la inversión" y ha destacado que el plan previsto "va a mejorar considerablemente la oferta de ocio y cultura para los vecinos y las vecinas de la ciudad".

DOS FASES DEL PLAN

El plan se desarrollará en dos fases. La primera, ya finalizada, ha incluido la creación de zonas de juegos y espacios familiares rodeados de naturaleza, con el objetivo de ampliar la oferta de ocio gratuito para todas las edades.

En la segunda etapa, que se pondrá en marcha próximamente, está prevista la implementación de nuevas áreas al aire libre destinadas a acoger eventos culturales y de entretenimiento, como conciertos y actividades lúdicas. Además, esta fase supondrá un salto cualitativo en la experiencia del visitante, mediante la mejora de la movilidad interior, tanto para peatones como para vehículos.

Con una afluencia en torno al millón de personas, cuenta con una superficie de 23.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, 23 operadores y genera más de 325 empleos en la región, una cifra que aspiran aumentar un 30%.

Además, el relanzamiento de la marca vendrá acompañado de iniciativas en sostenibilidad, centradas en reducir residuos y emisiones, fomentar la reutilización y la movilidad sostenible, e impulsar una gestión más eficiente de los recursos, pilares fundamentales en la identidad de Distrito F.

Así, el parque comercial cuenta con 1.500 placas solares, que conforman la mayor comunidad solar a nivel nacional, y permitirán evitar la emisión de 6.000 toneladas de CO2 en los próximos 30 años. Con este proyecto, Distrito F busca contribuir activamente a la descarbonización y a la transición energética del entorno, "consolidándose como uno de los parques comerciales más avanzados de Europa en materia de eficiencia y compromiso medioambiental".

La gerente de Distrito F ha destacado que el vínculo del parque comercial con la sostenibilidad es "firme y a largo plazo". "Distrito es un espacio comprometido con el consumo energético responsable, la eficiencia y la transición hacia modelos más limpios. Este liderazgo se traduce en una ventaja competitiva que nos permite atraer marcas, operadores y clientes que valoran espacios modernos y alineados con criterios ESG", ha apuntado Suárez.

El complejo propiedad de Irish Life Investment Managers (Ilim) está gestionado por Aberdeen Investments, un fondo inversor que gestiona activos en seis países europeos, incluidos España y Portugal. La Head of Asset Management Iberia de Aberdeen Investments, Tania Lázaro, ha destacado la importancia de España dentro de su portfolio europeo de inversiones y ha explicado que se trata de un "activo destacado" dentro del territorio nacional.

"Encaja perfectamente en la estrategia que queremos seguir desarrollando en España. Nuestro objetivo es incorporar a la cartera proyectos que combinen sostenibilidad, eficiencia operativa y accesibilidad universal, generando un impacto positivo en su entorno. Este tipo de activos no solo aportan resiliencia y valor a largo plazo, sino que reflejan nuestro compromiso con un modelo de gestión responsable y alineado con los estándares internacionales ESG", ha zanjado.