El parque de la Navidad de Torrejón: "punta de lanza" turística, más de un millón de visitantes e impulso al comercio

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mágicas Navidades, el parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz, se erige un año más como "punta de lanza" turística del municipio, con más de un millón de visitantes en la pasada edición que quieren superar este año y con un impulso al comercio y la hostelería de municipio.

Así lo ha ensalzado el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, (PP) en una entrevista con Europa Press, en la que ha subrayado que se trata de un lugar para disfrutar la Navidad "de primera mano" y una "cita imprescindible" en una de las épocas "más mágicas del año" que esté año irá acompañada de un Papa Noel "volando por encima de las cabezas de todos los niños que visitan Torrejón" sobre un escenario sobre al que también se puede ver al Grinch acompañado de bailarines y cantantes en directo.

"Torrejón es una ciudad que se vive mucho en la calle, que los vecinos salen a disfrutar de esas actividades y mucha gente empieza a ver como esa seña de identidad del propio municipio de Torrejón un lugar donde ir a participar de todas las actividades que se van haciendo a lo largo del año", ha señalado, a lo que ha añadido que las Mágicas Navidades son el "atractivo turístico por excelencia" en una ciudad que está "iluminada al completo".

Sobre la posibilidad de que Torrejón pueda competir con ciudades como Madrid u otras como Vigo y sus luces, el alcalde ha señalado que son modelos diferentes con los que no se puede competir, si bien la ciudad muestra "lo mejor que tiene". "No buscamos esa competición en ningún caso por ser la mejor Navidad, pero sí que es cierto que hay que poner en valor que a nosotros ya se nos dio hace unos años ese premio de Capital Europeo de la Navidad, entonces es porque algo estaremos haciendo bien, ¿no?", ha valorado.

El regidor ha subrayado que es difícil encontrar municipios en España "que tengan tantas calles iluminados" apostando también por potenciar la Plaza Mayor, transformada ahora en "la plaza de los Guachis", los dibujos municipales por excelencia y unos "verdaderos monstruos de la Navidad". "Encontraron unos personajes que no eran ni guays ni chachis eran los guachis y de ahí salió ese nombre que yo creo que se ha clavado en el corazón de todos los pequeños y que nos sigue sorprendiendo día a día", ha expresado.

En este impulso de la ciudad también forman parte la hostelería y el sector hotelero, que desde hace ya tiempo tiene el cartel de "no hay billetes" en los fines de semana. "Es un impacto completamente real el que reciben restaurantes, encontrar una reserva disponible en Torrejón empieza a ser muy difícil los días, sobre todo en los que el parque está abierto. A partir del día 19, que ya tendremos vacaciones escolares, pues todo el mundo tratará de acercarse a Torrejón y eso es algo que sin ninguna duda beneficie a esa hostelería, a ese restaurante, pero ese restaurante además tiene que comprar en el mercado, ese mercado tiene que ir a la gasolina para llenar, entonces al final sí que generamos que haya un movimiento económico real en la ciudad", ha trasladado Navarro.

En concreto, valora este impacto de forma "muy positiva" y algunos de sus estudios muestran que por cada euro invertido en este impulso navideña, el retorno en la ciudad es "en torno a 9 o 10 euros". El objetivo es que vayan visitantes a la ciudad y que el torrejonero no se marcha de Torrejón sino que se quede" en la ciudad.

"El objetivo que nosotros queremos conseguir es que la experiencia, tanto en el parque como en la plaza como en la ciudad, cada vez sea mejor. Entonces para eso siempre hemos tratado de ver o encontrar esos equilibrios donde esa experiencia y que un volumen de público que venga y tenga ese movimiento económico haga que todo se encuentre en un equilibrio perfecto, de ahí que vayamos mejorando nuestros planes de movilidad para tratar de que las afecciones a los vecinos que parece que son mínimas", ha explicado el alcalde.

Además, ha recordado que los torrejoneros pueden acceder al parque de forma gratuita, una de las principales acciones que querían hacer para disfrutar de su ciudad y "de uno de los parques más mágicos en España".

Navarro ha recordado que el parque se gestiona con la empresa que obtuvo la licitación en cuanto a la programación, que se encargan también de su publicadad y pagan un canon directo al Ayuntamiento de casi tres millones de euros.