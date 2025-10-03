El parricida de Móstoles, en el juicio: "Las maté de una puñalada en el corazón para que no sufrieran"

El fiscal le pregunta que por qué no se tiró por el balcón después de que éste manifestara que no lo hizo para que no sufrieran

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galbin P., el hombre de origen búlgaro que mató en noviembre de 2022 a su pareja y a su hija de 6 años en Móstoles, ha reconocido en el juicio que las mató de "una puñalada en el corazón para que no sufrieran", escudándose en que estaba inmerso en una fuerte depresión que le llevaba a querer quitarse la vida.

El acusado se enfrenta a una solicitud de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, petición que realiza tanto el fiscal como la abogada de la acusación particular. La defensa aprecia una eximente completa por enajenación mental.

El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid con un jurado popular. El tribunal tendrá que decidir si se le exime de responsabilidad penal por la citada eximente o si se descarta que actuara bajo un trastorno mental.

Durante su declaración, el procesado ha explicado que cayó en depresión meses antes de los hechos, que se produjeron el 6 de noviembre de 2022, con motivo de la enfermedad de su abuela. Tras regresar de un viaje a su país, tuvo varios intentos de suicidio.

El día de los hechos, sobre las 12 horas, tirarse por el balcón pero no lo hizo para que su mujer y su hija no sufrieran. En cambio, decidió acabar con sus vidas. Cogió un cuchillo y les asestó numerosas puñaladas a cada una.

"Les di a las dos una puñalada en el corazón para que no sufrieran. Las apuñale en el pecho, cuatro veces en el cuello, en las muñecas y en las piernas", ha detallado. Tras ello, el fiscal, le ha preguntado que por qué no se tiró por el balcón después del asesinato a lo que éste ha dicho que no lo sabía.

Además, ha negado que maltratara a su pareja o que en algún momento la hiciera daño. "Lo siento, lo siento. Nunca le he hecho daño", ha respondido a preguntas de los miembros del jurado popular.

Antes del doble asesinato, el agresor mandó a varios conocidos un mensaje en el que avisó de lo que iba a hacer y de que se iba a quitar la vida. Fueron los agentes de la Policía Nacional quienes accedieron primero al inmueble.

Los agentes han relatado en el juicio que a su llegada el hombre se encontraba tirado en el suelo y que les comentó que las mató para que fueran a "un mundo mejor".

COMPORTAMIENTO CONTROLADOR

Según el fiscal, el procesado tenía un comportamiento "controlador" hacia su pareja hasta el punto de pegarle y de prohibirle ir al gimnasio "lugar al que acudía la misma para fortalecerse ante el miedo que sentía".

El escrito de acusación señala que Galin mantuvo une relación sentimental con I. D. S. "marcada por la ausencia de valores comunes de respeto y de convivencia".

Según el fiscal, sobre las 12 horas del 6 de noviembre de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio familiar en compañía de su mujer y su hija "con la intención y el único propósito de acabar con la vida de su éstas".

En ese preciso instante cogió un cuchillo "y de forma directa se abalanzó con el arma sobre las mismas, asestándoles con brutalidad numerosas cuchilladas por todo el cuerpo, causándoles la muerte". El acusado fue detenido en el mismo domicilio.