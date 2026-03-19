El partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada por motivos de seguridad

Archivo - Panoramic view of the empty stands during the EuroLeague Regular Season Round 21 match between Real Madrid and Maccabi Tel Aviv at Movistar Arena on January 08 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido de Euroliga entre el Real Madrid y el israelí Hapoel Tel Aviv Subaru, previsto para el martes 24 de marzo a las 21 horas se disputará a puerta cerrada en el Movistar Arena por motivos de seguridad, como ya ocurrió a principios de año en el encuentro ante el Maccabi Tel Aviv.

El encuentro, que ha sido declarado como Partido de Alto Riesgo, contará con un dispositivo de seguridad reforzado, según se ha acordado en la reunión de coordinación celebrada esta mañana, apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno.

Ya a comienzos de año la Delegación del Gobierno, en coordinación con el Real Madrid y responsables del Movistar Arena, decidió que el partido contra el Maccabi Tel Aviv se disputara a puerta cerrada por motivos de seguridad.

En aquella ocasión desde la Comunidad de Madrid salieron al paso para criticar que la "incompetencia" del delegado del Gobierno, Francisco Martín, provocara que el partido tuviera que jugarse a puerta cerrada, a la par que le exigieron un dispositivo adecuado.

"Ojalá no vuelva a ocurrir que un partido tan importante de baloncesto (...) se tenga que celebrar nunca más a puerta cerrada en nuestra comunidad", dijo entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.