Un pastor evangélico niega el desvío de medio millón de euros frente a la acusación de los fieles

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste ha negado en el juicio haber desfalcado casi medio millón de euros frente al relato incriminatorio de los fieles, que le acusan de haber desviado el dinero para la compra de una vivienda en Boadilla del Monte y para un vehícuo.

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid con los informes finales de las partes. El fiscal ha mantenido en la vista oral su solicitud de cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida mientras que la acusación eleva la pena a cinco años de cárcel.

En su declaración, el acusado ha negado los hechos que se le imputan y ha defendido su gestión al frente de la iglesia evangélica. Su hijo ha relatado que en todo momento se informó a los fieles de los gastos, indicando que era imposible hacer trasferencias sin las firmas del tesorero.

El caso del desvío de dinero se destapó a raíz de la denuncia de un caso de abusos sexuales dentro de la congregación, según han señalado miembros de la propia comunidad religiosa.

De acuerdo con los testimonios, la iglesia estaba formada por unos 35 miembros que se reunían en un chalet situado en la calle Chapinería y aportaban alrededor de 50 euros mensuales en concepto de donaciones. El pastor al frente de la congregación había sido enviado por una iglesia de México y contaba con el respaldo de un ministerio religioso de ese país. Periódicamente facilitaba informes sobre los ingresos y gastos derivados de las donaciones.

Sin embargo, los fieles aseguran que nunca se les informó de pagos destinados a la vivienda para amortizar una hipoteca ni de la necesidad de adquirir un vehículo, gastos que posteriormente se habrían sufragado con fondos de la iglesia.

MÚLTIPLES TRASNFERENCIAS

Según la Fiscalía, el acusado tenía autorización para operar en la cuenta corriente de la iglesia, abierta en una sucursal de Bankia en la calle Chapinería de Madrid.

Aprovechando su posición como pastor y responsable autorizado, habría ordenado múltiples transferencias desde la cuenta de la entidad religiosa hacia su cuenta personal.

El escrito detalla más de una veintena de reintegros y transferencias realizadas entre febrero de 2016 y noviembre de 2017, con importes que oscilan desde pequeñas cantidades hasta operaciones de 90.000, 100.000 o incluso 150.000 euros. En total, el presunto perjuicio económico asciende a 516.271,83 euros, procedentes principalmente de donaciones de los fieles.

La Fiscalía sostiene que el acusado no percibía nómina alguna pese a que las transferencias se justificaban bajo conceptos como "nómina", "donación", "ofrenda" o "gastos".

Con parte del dinero, afirma el Ministerio Público, T.G.M. habría adquirido un vehículo a su nombre y entregado cantidades a su hijo para la compra de una vivienda en Boadilla del Monte. Los miembros de la iglesia no habrían tenido conocimiento del destino de las donaciones hasta 2020.

El Ministerio Fiscal solicita por un delito continuado de apropiación indebida cuatro años de prisión, diez meses de multa con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste en 516.271,83 euros, más los intereses legales correspondientes, por las cantidades presuntamente desviadas y no recuperadas.