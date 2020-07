La peatonalización de la Puerta del Sol arrancará el 20 de agosto dentro de un gran eje que llegará a la Casa de Campo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que la peatonalización de la Puerta del Sol arrancará el 20 de agosto para simbolizar el "compromiso" con el Madrid del futuro y el nuevo modelo urbano de la ciudad.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press y tal y como ha adelantado el diario El Mundo, el alcalde ha señalado que la peatonalización iba a producirse con el inicio de las obras pero, en vista de la situación generada por el Covid-19, entiende que se dan las condiciones necesarias de arrancar con el proyecto si0n ejecutar las obras de peatonalización.

Formará parte de un proyecto amplio, que se ejecutará a partir del año que viene, que formará un eje peatonal desde el Palacio de Vargas hasta el Museo Thyssen "prácticamente sin cruzar un semáforo".

Almeida también ha destacado que se acometerán actuaciones de peatonalización en los 21 distritos de la ciudad con proyectos interesantes, aludiendo por ejemplo al de la calle Eduardo Barreiros del distrito de Villaverde.

No obstante, el regidor ha dicho que no se puede replicar en otros puntos de la capital la zona de bajas emisiones de Madrid Central, pues ha considerado que la ciudad no puede tener "21 islas" sino un proyecto integrado y vertebrador para mejorar la calidad del aire.