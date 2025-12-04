Una pelea frente a una guardería en Vallecas acaba con un herido de bala, dos detenidos y otro en búsqueda

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que se encuentra a la búsqueda de un hombre que el miércoles por la tarde hirió de bala a otra persona como resultado de una pelea frente a una guardería en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron en torno a las 15.50 horas del miércoles frente al número 25 de la calle Fuengirola, cuando se tuvo conocimiento de que una pelea acabó con un hombre sacando un arma de fuego y disparando en la pierna izquierda.

En ese momento, varios hombre trataron de arrebatarle el arma al agresor, pero este huyó del lugar y la Policía Nacional se encuentra aún inmersa en su búsqueda. Los agentes detuvieron a dos familiares de la víctima por tenencia ilícita de dos cuchillos de grandes dimensiones.

Efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil se trasladaron hasta el lugar de los hechos, donde atendieron al herido, que presentaba un disparo de bala en el muslo y fue trasladado como potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón.

El origen del suceso podría deberse a una pelea entre los implicados a cuenta de un coche mal aparcado, según informaciones de 'Telemadrid'.