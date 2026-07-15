Penas de hasta 12 años de cárcel para la banda del Grindr al reconocer que saqueaban a sus víctimas

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres acusados de integrar una banda que cometía robos violentos contra hombres contactados a través de apps de citas han admitido en el juicio que abordaban a las víctima en sus domicilios o en lugares previamente acordados para apoderarse de dinero y objetos de valor.

En el juicio, los procesados han reconocido los hechos para obtener unas rebajas de las penas a imponer. Las defensas y la fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que los acusados aceptan penas de hasta 12 años de cárcel frente a los 30 que se les pedía inicialmente.

La rebaja sustancia de la solicitud de condena se sustenta en la aplicación de las atenuantes de drogadicción y de reparación del daño al haber consignado los acusados las indemnizaciones.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, los procesados actuaban de forma coordinada junto a un menor de edad. Mientras unos accedían a las viviendas o mantenían el contacto con las víctimas, otros permanecían en el exterior realizando labores de vigilancia y apoyo.

El Ministerio Público sostiene que el principal acusado concertaba citas mediante aplicaciones como Wapo, Grindr o Recon con el propósito de ganarse la confianza de las víctimas y, una vez en el lugar del encuentro, estas eran golpeadas, amenazadas con navajas e incluso con un arma de fuego en uno de los episodios para obligarlas a facilitar el acceso a sus teléfonos móviles y cuentas bancarias.

La acusación describe un total de siete asaltos consumados. En uno de ellos, la víctima sufrió una fractura nasal tras ser empujada y golpeada en su domicilio, donde los asaltantes realizaron tres transferencias mediante Bizum por valor de 1.500 euros utilizando su huella dactilar para desbloquear el teléfono móvil. Además, intentaron efectuar otra transferencia de 3.679 euros que fue bloqueada por la entidad bancaria.

En otro episodio, uno de los perjudicados fue obligado a subir a un vehículo mientras le colocaban una navaja en el cuello y un arma de fuego en el costado. Los acusados le forzaron a realizar una transferencia de 320 euros antes de que lograra escapar saltando por la ventanilla del coche.

La Fiscalía también relata que otra víctima aceptó atarse los pies en el marco de una práctica sexual previamente consentida, momento que los acusados aprovecharon para inmovilizarle completamente, golpearle, realizarle un corte con una navaja en el pecho y obligarle a efectuar varios Bizum, además de intentar contratar un préstamo de 6.000 euros y una transferencia de 15.000 euros que finalmente no llegaron a materializarse.

En otro de los robos, los procesados habrían escupido a la víctima, obligado a beber ese líquido y amenazado con difundir fotografías comprometedoras antes de sustraerle diversos objetos personales y tratar de extraer dinero con su tarjeta bancaria.

Además de los robos, el Ministerio Público acusa a uno de los procesados de facilitar el DNI de un tercero para que un menor abriera una cuenta bancaria destinada a recibir el dinero obtenido ilícitamente.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que los acusados son responsables de varios delitos de robo con violencia e intimidación, algunos de ellos cometidos en el interior de domicilio y con uso de armas, cinco delitos leves de lesiones y un delito de utilización de documento de identidad ajeno.

Las penas solicitadas inicialmente superaban los 30 años de prisión para dos de los acusados, mientras que para el tercero reclama más de 15 años de cárcel, además de multas e indemnizaciones para las víctimas y para la entidad bancaria que restituyó parte del dinero sustraído.