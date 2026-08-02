Peñas del Rayo Vallecano convocan una concentración este domingo en el estadio para pedir "respeto y dignidad" al club

Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Peñas del Rayo Vallecano han convocado este domingo por la tarde una concentración en el Estadio de Vallecas para pedir "respeto y dignidad" para el club, además de exigir la salida del presidente del equipo, Raúl Martín Presa.

"Dar voz al Rayismo, proponer, construir, devolver el Rayo a su gente, acabar con Presa de una vez por todas. Este domingo nos vemos en nuestro estadio a las 19 horas", ha expuesto la agrupación de peñas del Rayo Vallecano a través de redes sociales.

La convocatoria se produce después de que esta semana la Comunidad dictara una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, que incluye como medida cautelar la suspensión inmediata de la concesión, tras detectar una auditoría iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

Tras la suspensión de esta concesión, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV pidieron al club que paralice de forma inmediata la campaña de renovaciones y nuevas altas de abonados y que reembolse el dinero a quienes ya hayan renovado, ante la incertidumbre sobre el estadio en el que el equipo disputará sus primeros partidos de la temporada.

En una carta dirigida a la propiedad del Rayo Vallecano y difundida a través de las redes sociales bajo el título '¿Y qué pasa con los abonos?', los colectivos reprocharon a la directiva del club su "silencio" después de conocerse que el conjunto franjirrojo no comenzará la competición jugando en el Estadio de Vallecas. "Sabemos que no jugaremos en Vallecas parte de la temporada. No sabemos dónde se jugarán estos partidos, ni siquiera si habrá público", señalaron en el escrito.

De su lado, los jugadores del Rayo Vallecano han denunciado que tanto el club como la Comunidad de Madrid desoyeron las advertencias de la afición sobre el estado del Estadio de Vallecas y afirmaron la actual situación "se podía haber evitado".

En un comunicado en sus redes sociales, la plantilla manifestó su "deseo y voluntad" de seguir jugando en Vallecas, junto a su afición y en su estadio, ya que es una parte fundamental a la hora de vestir la camiseta.

UNA REUNIÓN POR LOS "IMPEDIMENTOS" PARA ACCEDER AL ESTADIO

De cara a la próxima semana, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha convocado al presidente del Rayo Vallecano a una reunión el lunes para abordar los impedimentos encontrados por la Comunidad de Madrid para acceder al Estadio de Vallecas e iniciar las obras de mantenimiento derivadas de las deficiencias detectadas en el recinto que llevaron a la suspensión cautelar de la concesión.

Según trasladaron a Europa Press fuentes del Gobierno regional, el encuentro está previsto el lunes a mediodía en la sede de la Consejería, en la calle Alcalá. La convocatoria llega después de que personal de la Comunidad intentara entrar el jueves por segundo día consecutivo en las instalaciones, motivo por el cual ya ha presentado denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.

Tras un primer intento a las 9 horas, representantes del Ejecutivo autonómico regresaron a las 19 horas del jueves acompañados de una notaria. Durante esta segunda visita, según trasladan las mismas fuentes, trataron de contactar con responsables del Rayo, pero tampoco pudieron acceder al estadio ni recibieron las llaves u otros medios de entrada.